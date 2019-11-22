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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Geriİyi Yaşam Türkiye’nin Yüzde 74’ü Dişlerini Fırçalamıyor
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İyi Yaşam

Türkiye’nin Yüzde 74’ü Dişlerini Fırçalamıyor

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Türkiye’nin Yüzde 74’ü Dişlerini Fırçalamıyor

"Ağız ve diş sağlığının bozulması sindirim sisteminde, kalp, böbrek ve eklemlerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Araştırmalara göre, Türkiye’nin ağız sağlığı konusunda etkin olmadığını ifade eden Diş Hekimi Aslı Tapan, “Kişi başına düşen diş macunu miktarı Türkiye’de sadece 100 gram. Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü ise dişlerini fırçalamıyor” dedi."

Sindirim sisteminin başlangıcını oluşturan ağız boşluğunun, genel sağlığın korunmasında önemli görevleri bulunuyor. Ağız ve diş sağlığının bozulması sindirim sisteminde, kalp, böbrek ve eklemlerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ancak araştırmalara göre Türkiye ağız sağlığı konusunda etkin değil.

Diş hekimine gidilmiyor

Ağız vücuda açılan bir kapı gibidir, bu nedenle ağız sağlığı sadece düzgün konuşmak, sağlıklı beslenmek, estetik bir gülüşe ve ferah bir nefese sahip olmak için değil aynı zamanda bütün vücut sağlığının korunması için çok önemlidir. Ağız ve diş sağlığı konusunda gelinen nokta Türkiye’de çok iç açıcı değildir. Gelişmiş ülkelerde yılda ortalama iki defa diş hekimine gidilirken Türkiye’de neredeyse nüfusun yarısına yakını bir yıl içinde hiç diş hekimine gitmemektedir.

Türkiye'nin yüzde 26'sı dişlerini düzenli fırçalıyor

Araştırmalara göre, İtalya’da 270, İspanya’da 155, Türkiye’de ise sadece 100 gram diş macunu kullanılıyor. Türkiye’de düzenli diş fırçalayanların oranı yüzde 26. Bu sonuca göre Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü dişlerini fırçalamıyor. Türkiye’de diş macunu kullanım oranı yüzde 50 iken nüfusun yüzde 10’u diş hekimine gitmiyor. Türkiye’de 4 kişiye yılda 1 adet diş fırçası düşerken; Avrupa ve Amerika’da 4 kişiye yılda 2,5 diş fırçası düşüyor. Türkiye’de 3 kişiden 1’i günde bir kez bile dişlerini fırçalamıyor. TÜİK verilerine göre ağız ve diş hastalıkları 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında; 7-14 yaş grubundaki çocuklarda ise bu sorun ilk sırada yer alıyor.

Türkiye’nin Yüzde 74’ü Dişlerini Fırçalamıyor

Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın aynası

Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı açısından Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında daha çok eğitim ve bilinçlendirilmeye ihtiyacı var. Ağız ve diş sağlığı her zaman genel sağlığın bir parçasıdır. Ağız sağlığının bozulması sindirim sisteminde, kalp, beyin, böbrekler ve eklemlerde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Diğer yandan ağız içindeki bazı belirtiler de sistemik bazı hastalıkları işaret edebilir. Bu nedenle yılda 2 kez düzenli diş hekimi kontrolü alışkanlık haline getirilmelidir.

Ağız ve diş sağlığını koruyan öneriler

Dişlerin mutlaka günde iki kez fırçalanması gerekirken; bu bakımın birinin mutlaka akşam yatmadan önce yapılması gerekmektedir. Doğru bir diş temizliği için ara yüz fırçası ya da diş ipi kullanılmalıdır. Bunun yanında diş hekimi kontrolleri 6 ayda bir yapılmalıdır. Diş fırçası seçimlerini diş hekimine sorarak yapmalı ayrıca diş hekiminden doğru diş fırçalama eğitimi alınmalıdır. Diş taşları düzenli aralıklarla temizletilmeli; diş beyazlatıcıları diş hekimleri kontrolünde kullanılmalıdır. Dişleri korumanın yolunun sigara, asitli ve şekerli içeceklerden uzaklaşarak yapılabileceği unutulmamalıdır.

Her yemekten sonra su içilmesine ya da ağızların suyla çalkalanmasına dikkat edilmelidir. Diş aralarına kürdan ya da sivri uçlu başka materyaller değdirilmemeli; sert kuruyemişler dişlerle kırılmamalıdır. En çok yapılan hatalardan biri de diş ağrısı yaşandığında dişe alkol ve bunun gibi maddelerin temas ettirilmesidir. Diş ağrısında ya da diş sıkma, gıcırdatma gibi sorunlarda mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır. Eğer diş fırçalanırken bir kanama görüldüyse, en kısa sürede diş hekimine gidilmelidir.

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