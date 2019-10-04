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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

Türkiye'de İlk Kez Gerçekleşecek: GLAMIDAYS Başladı

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Türkiye'de İlk Kez Gerçekleşecek: GLAMIDAYS Başladı

"7 Ekim’e kadar sürecek GLAMIDAYS indirim hafta sonu, Trendyol, Morhipo ve Beymen gibi yaklaşık 30 markaya özel yüzde 50’ye varan indirim sağlıyor"

Avrupa’da geçtiğimiz yıl gerçekleşen GLAMIDAYS kapsamında milyonlarca moda ürünü indirimli olarak 100 binden fazla kullanıcıyla buluştu. Avrupa’nın en ünlü moda arama motorlarından GLAMI’nin Türkiye’de ilk kez 30’a yakın marka ile düzenlediği GLAMIDAYS, yüzde 50’ye varan indirimlerle tüketicilerin Sonbahar modasına geçişini kolaylaştırıyor. Ayrıca GLAMI Türkiye Facebook sayfasında etkinliğe katılan kullanıcılar 500 TL değerinde hediye çeki kazanma fırsatı yakalıyor.

Aralarında Trendyol, Morhipo, Beymen, Koton, Saat ve Saat, SuperStep ve Altınbaş’ın da bulunduğu 30 markanın yeni sezon ürünleri indirimli fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Tüketicilerin uygun fiyatlar ve özel fırsatlarla yeni sezonu karşılamalarını sağlayan GLAMIDAYS, Türkiye’nin en önemli markalarını bir araya getiriyor.

İndirim kodu ile anında uygun fiyatlar

GLAMI üzerinden alışveriş yapacağı ürünü seçen kullanıcılar, GLAMI’deki kodu ödeme sırasında kullanarak indirimli alışverişini gerçekleştirebilecek.

4-7 Ekim tarihlerinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek özel alışveriş hafta sonu GLAMIDAYS, 30 markanın ürünlerine özel indirimler sunacak.

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