Türkiye'de İlk Kez Gerçekleşecek: GLAMIDAYS Başladı
"7 Ekim’e kadar sürecek GLAMIDAYS indirim hafta sonu, Trendyol, Morhipo ve Beymen gibi yaklaşık 30 markaya özel yüzde 50’ye varan indirim sağlıyor"
Avrupa’da geçtiğimiz yıl gerçekleşen GLAMIDAYS kapsamında milyonlarca moda ürünü indirimli olarak 100 binden fazla kullanıcıyla buluştu. Avrupa’nın en ünlü moda arama motorlarından GLAMI’nin Türkiye’de ilk kez 30’a yakın marka ile düzenlediği GLAMIDAYS, yüzde 50’ye varan indirimlerle tüketicilerin Sonbahar modasına geçişini kolaylaştırıyor. Ayrıca GLAMI Türkiye Facebook sayfasında etkinliğe katılan kullanıcılar 500 TL değerinde hediye çeki kazanma fırsatı yakalıyor.
Aralarında Trendyol, Morhipo, Beymen, Koton, Saat ve Saat, SuperStep ve Altınbaş’ın da bulunduğu 30 markanın yeni sezon ürünleri indirimli fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Tüketicilerin uygun fiyatlar ve özel fırsatlarla yeni sezonu karşılamalarını sağlayan GLAMIDAYS, Türkiye’nin en önemli markalarını bir araya getiriyor.
İndirim kodu ile anında uygun fiyatlar
GLAMI üzerinden alışveriş yapacağı ürünü seçen kullanıcılar, GLAMI’deki kodu ödeme sırasında kullanarak indirimli alışverişini gerçekleştirebilecek.
4-7 Ekim tarihlerinde Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek özel alışveriş hafta sonu GLAMIDAYS, 30 markanın ürünlerine özel indirimler sunacak.