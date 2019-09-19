Turkcell Platinum East West Flight 22 Eylül'de
"'Turkcell Platinum East West Flight' konseri 22 Eylül Pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi salonunda gerçekleşecek."
Dünyaca ünlü ikili Igudesman & Joo ‘dan piyanist Hyung-Ki Joo, sayısız ödüllere sahip Mercan Dede, son yıllarda farklı tarzlardaki yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Avrupa’daki en iyi temsilcimiz Karsu ve dev senfoni kadrosuyla Conductor | Tuluğ Tırpan ve Naci Özgüç yönetiminde Night Flight Sypmhony Orchestra, Burgan Bank ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin de katkılarıyla ilk kez bir araya geliyor.
Turkcell Platinum’un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonu ile Burgan Bank ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin de katkılarıyla düzenlenen 'Turkcell Platinum East West Flight' konseri 22 Eylül Pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi salonunda gerçekleşecek.