Türkçe Rap’in Büyük İsmi “Ceza” Ocak’ta Aqua Florya’da!

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Rap müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan Ceza, daha o yıllarda çeşitli freestyle yarışmalarına katıldı ve ödüller almaya başladı. 1996 yılında ilk grubu U.C.S’yi, 1998 yılında da ses getiren grubu Nefret’i kurdu ve rap dünyasına ilgi çekti. Bu grup ile 2000 yılında Meclis’i Ala İstanbul ve 2001 yılında Anahtar albümlerini çıkardı. Bu iki albüm de yetersiz promosyon çalışmalarına karşılık beklenenden yüksek satış rakamları elde etti.

Bu bir ilandır.

2002 yılında ilk solo albümü Med Cezir’i piyasaya süren Ceza, Türkiye’de sayısız konser ve festivalde sahne almaya başlarken, ilk yurt dışı konserini de yine bu yıl İsveç’te verdi.

2004 yılında çıkardığı Rapstar albümüyle artık rap müziği ana akım medya kanallarında da duyurmaya başlayan Ceza; Candan Erçetin, Burcu Güneş ve Yıldız Tilbe gibi isimlerle de düet yapma imkanı yakaladı.

2007 yılında Münih’te düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde ödül alarak bunu başaran ilk Türk sanatçı oldu.

Daha sonraki yıllarda çıkardığı Feyz Al, Yerli Plaka, Evin Delisi, Onuncu Köy ve Suspus albümleriyle Türkiye’de rap müziğin en başarılı isimleri arasında başı çekmeye devam eden Ceza, hiç tükenmeyen keskin kalemi ve baş döndüren hızlı stili ile müziğini daima yukarılara çekmeye devam ediyor.

Ceza’nın 17 Ocak’ta Hayal Kahvesi Aqua Florya’da vereceği konsere gişeden daha ucuza bilet almak için bu linki tıklayabilirsiniz.

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