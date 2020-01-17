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Kültür Sanat

Türk Bilim İnsanı Betül Kaçar NASA'ya Kabul Edildi

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Türk Bilim İnsanı Betül Kaçar NASA'ya Kabul Edildi

"Astrobiyoloji alanında Arizona Üniversitesi'nde görev yapan Türk bilim insanı Betül Kaçar, Twitter hesabından Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturduğu ekibe kabul edildiğini duyurdu. "

Türk Bilim İnsanı Betül Kaçar NASAya Kabul Edildi
ABD’deki Arizona Üniversitesi’nde Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi departmanında doçent olarak görev yapan Betül Kaçar, Twitter'dan şu mesajı paylaştı: “Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum ama şöyle: “Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim.”

Sosyal medya kullanıcıları Kaçar’ın bu başarısına tebrik yağdırdı. Bunun üzerine 36 yaşındaki bilim insanı ” Çok teşekkür ederim. Benden güç alanlar, özellikle çocuklar, genç arkadaşlar, siz de bana güç veriyorsunuz” yanıtını verdi.

Kendisine “Cumhuriyet çocuğu” diye hitap edilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kaçar, “Borcumuz biz kadınlara eğitim fırsatı ve eşitliği veren Cumhuriyet’e. Keşiflerimiz tüm insanlığıa hediye” ifadelerini kullandı.

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