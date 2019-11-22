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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKadın Sağlığı Tüp Bebekte Aşılamayan 7 Ön Yargı
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Kadın Sağlığı

Tüp Bebekte Aşılamayan 7 Ön Yargı

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Tüp Bebekte Aşılamayan 7 Ön Yargı

"Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kısırlık, tüp bebek ve üreme tedavileriyle ilgili en çok karşılaşılan ve aşılamayan ön yargılar hakkında şu bilgileri verdi:"

1. Sadece kadın kısır olur zannediyorlar

Kısırlık kadına özgü bir problem değildir. Kısır çiftlerde yapılan değerlendirmeler kadın ve erkeğe ait nedenlerin neredeyse eşit oranlarda olduğunu göstermektedir.

2. Menisi gelen erkek sağlıklı demek değildir

 Erkekte meni varlığı üreme kapasitesinin normal olduğunu göstermez. Erkeğin sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olması ve boşalma sorunu yaşamaması üreme kapasitesinin normal olduğunu göstermez.

3. Gençlerin de çocuğu olmayabilir

Üreme kapasitesi yaşla birlikte değişme gösterse de genç çiftler de doğal yollardan çocuk sahibi olamayabilirler. Çünkü yaşa bağlı kısırlık sadece sebeplerden biridir.

Tüp Bebekte Aşılamayan 7 Ön Yargı

4. Her yaşta tüp bebek olmaz

Tüp bebek tedavisi için de yaş önemlidir. İnsanlar çocuk sahibi olmayı çeşitli nedenlerle erteleyebilirler. Eğer kendilerini hazır hissetmiyorlarsa bu konuda acele ettirmek doğru değildir ama yaşın önemli bir faktör olduğunu unutmamak grerekir. Çünkü doğal yollardan gebe kalma şansındaki azalma tüp bebek yöntemiyle gebe kalma durumu için de geçerlidir. Yapılan istatistiklere göre 35 yaş altı tüp bebek yapan kadınların bebek sahibi olabilme oranı yüzde 35 civarındadır. 43-44 yaşlarında bu oran yüzde 3’lere kadar düşmektedir.

5. Tüp bebekte yüzde 100 garanti yok 

Tüp bebek tedavisi, tahmin edilenin aksine, mutlaka çocuk sahibi olmanız konusunda size garanti veremez. Başarı oranı klinikler arasında fark gösterebilir ve her gebelik doğumla sonlanmayabilir. Bu nedenle olumsuz sonuç alma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüp Bebekte Aşılamayan 7 Ön Yargı

6. Tüp bebekler daha sağlıklı ve zeki olmazlar 

Tüp bebek yoluyla dünyaya gelen bebekler daha sağlıklı ve zeki olmazlar. Çünkü tüp bebek işleminde yapılan embriyo seçim işlemi embriyonun morfolojik özelliklerine göre yapılır ve tutunma kapasitesi en yüksek olan embriyo seçilmeye çalışılır. Bu kriterlerin karşılanması olacak gebelik sonucu doğacak bebeğin zeka vb. gibi özelliklerini belirlemez.

7. Tüp bebekte cinsiyet seçimi yapamazsınız

Tüp bebek yapsanız bile bebeğin cinsiyetini seçemezsiniz. Cinsiyet seçimi ancak cinsiyete bağlı bazı genetik rahatsızlıklar varsa yapılır.

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