Trüf Yağı Gerçekten Sağlıklı mı? Trüf Yağı Hakkında Merak Edilenler
"Trüf yağı aynı zamanda 'bir şefin hayali' olarak da adlandırılır. Uzun süredir kaliteli restoranların ve gurme mutfakların menülerinde yer almaktadır. Dünyada yaygın olan trüf yağı, bir süredir ülkemizde de oldukça popüler. Peki, trüf yağı gerçekten sağlıklı mı?"
Trüf yağı nedir?
Trüf yağı, toprağın en az 5 santimetre altında bulunan ve çok değerli bir mantar türü olan trüf mantarından elde edilir. Trüf yağı genellikle lezzetlerini artırmak için makarna, pizza ve sebzelerin üzerine gezdirilir.
Süpermarkette bulunan çoğu trüf yağı, bazı aromatik bileşiklerin gerçek trüflerin tadını taklit eden bir yağ bazı ile karıştırılmasıyla yapılır. Ancak en sık olarak trüf yağı, bir zeytinyağı bazı ile yapılır.
Bu sebeple de trüf yağı, mantarı kadar pahalı değildir. Trüf yağının elde edilmesinde kullanılan zeytinyağı miktarına göre fiyatı da yükselip artmaktadır.
Trüf yağı, yoğun bir aromaya sahiptir. Hemen her yemekte kullanılabileceği gibi en çok da çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Trüf, yoğun aroması sayesinde az miktarda kullanılınırsa yemeklerinize yeterli tadı verecektir.
Trüf yağının faydaları nelerdir?
Trüf mantarı ve yağı, çok kaliteli bir protein kaynağıdır. Yapılan araştırmalar, trif mantarının, etten daha fazla protein oranına sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Trüf mantarı, toprağın altında yetişir. Bu sayede toprağın ve ağaç köklerinin barındırdığı tüm mineralleri alır. Yani trüf mantarı ve yağı, mineral açısından oldukça zengindir.
Trüf, afrodizyak etkisi çok yüksek bir besindir. Trüf mantarı ve trüf yağı, çok eski yıllardan beri cinsel gücü artırıcı olarak kullanılıyor.
Trüf yağı ayrıca antioksidan özelliklere sahip polifenoller bakımından zengindir, böylece oksidatif hasarı ve hücre hasarını önler.
Makarnadan pizzaya, etten sebzeye neredeyse tüm yiyeceklere eklenebilen trüf yağı, yemeklerin besleyiciliğini artırır.
Öte yandan bu yağ, tok tutma süresini de uzatır.