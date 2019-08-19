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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Topuk Çatlaklarından Kurtulmanın 5 Etkili Yolu

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Topuk Çatlaklarından Kurtulmanın 5 Etkili Yolu

"Yüzümüze çok dikkat ediyoruz, fakat çoğunlukla vücudumuzun diğer kısımlarını, özellikle ayaklarımızı ihmal ediyoruz. Nemden ve bakımdan yoksun kalan topuklar çatlar, ağrı oluşturmasa bile zararlı bakterilerin vücuda girmesini kolaylaştırır. İşte topuk çatlaklarından kurtulmanın 5 etkili yolu..."

1- MAYDANOZLU AYAK BANYOSU 

Maydanoz; C vitamini , kollajen ve K vitamini içerir. Bu besinler cildi onarmaya ve yenilemeye, cildin esnekliğini arttırmaya ve cildin iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olur. Maydanoz kuru ayaklar ve çatlak topuklu ayaklar için en iyi besinlerden biridir.

Ne yapalım:

*10-12 maydanoz doğrayın ve ince uçlara bölün ve bunu ılık suyla bir leğene ekleyin.
*30 dakika boyunca ayaklarınızı ıslatın.
*Yumuşak ayaklar için günlük tekrarlayın.

2- TOPUKLARA LİMON

Limon; kuru, çatlak topuklu ayakkabılar için en iyi ilaçlardan biridir. Antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahiptir ve C vitamini içerir. Limon suyu cilt tahrişini yatıştırır. Yan etkisi yoktur, bu yüzden istediğiniz kadar bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Ne yapalım:

*Bir büyük, yarı limon ve bir çift çorap alın.
*Limonu ikiye bölün ve bir meyve sıkacağı kullanarak ya da sadece sıkarak meyve suyunu çıkarın.
*Bir topuğunu bir limonun yarısına diğerini de diğer yarısına koyun ve çoraplarını giyip 30 dakika bekletin.
*Limon kabuğunu çıkarın ve bir miktar hindistancevizi yağını topuklarınıza ovun.

3- ÇAY AĞACI BANYOSU

Çay ağacı yağı geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılmaktadır. Cilt iltihabını yatıştıran ve yaraları iyileştiren doğal bir antiseptiktir. Ayağınıza sürtmek için bir çay ağacı yağı losyonu kullanın ya da aşağıda vereceğimiz bu harika ayak spa'sını yapın..

Ne yapalım:

*Bir kabı ılık suyla doldurun ve birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin.
*Ayaklarınızı içerisine koyun ve cildiniz yumuşayana kadar nasırlarınızı ıslatın.
*Uyarı: 15 dakikadan fazla bekletmeyin! Çay ağacı yağı çok kuvvetlidir ve çok uzun süre yağda tutulursa cilde zarar verebilir.

4- ELMA SİRKESİ İLE YIKAYIN

Elma sirkesinin ayaklarımız için birçok faydası var. Gün boyunca ayaklarımız çoğu zaman çorap ve ayakkabılarla kapalı kalır ve mikrop oluşturur. Üstelik ayaklarımız yeterli miktarda oksijen almıyor ve bu da cildin kurumasına neden oluyor. Elma sirkesi mikropları öldürür, cildi yumuşatır ve kötü ayak kokusunu giderir.

Ne yapalım:

*Bir kabı ılık suyla doldurun ve yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyin.
*20 dakika bekletin.
*Ayaklarınızı çıkardıktan sonra, topuklarınızı çok nazikçe ovun veya bir pomza taşı ile ovalayın.

Topuk Çatlaklarından Kurtulmanın 5 Etkili Yolu

5- MUZ VE AVOKADO MASKESİ

Muz mükemmel nemlendiricidir. Bu meyvenin içindeki enzimler ölü deri hücrelerinin ayaklarınızdan alınmasına yardımcı olur ve cildinizi ipeksi ve yumuşak yapar. Avokado kuru ve sert ciltler için mükemmel yağlar ve katı yağlar bakımından zengindir. Bu basit maske, kuru topuklu ayakkabılarınızı iyileştirmenize yardımcı olacak ve cildinizi vitaminlerle zenginleştirecek.

Ne yapalım:

*Bir maske yapmak için bir muz ve yarım avokadoyu bir karıştırıcıda karıştırın.
*Bu maskeyi topuklu üzerine uygulayın ve 20 dakika bekletin.
*Ayaklarınızı ılık suyla yıkayın ve yumuşak bir havluyla kurulayın.
*Topuklarınızdaki kuru cilt iyileşene ve çatlaklar iyileşene kadar her gün tekrarlayın.

 

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