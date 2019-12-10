Tommy Jeans Sonbahar 2019 Koleksiyonu

Zamansız stillerin daha sürdürülebilir kumaşlarla yeniden tasarlandığı koleksiyonda yüzde 100 geri dönüştürülmüş pamukludan dar paçalı jean pantolon ve etekler ile eski stok kumaşlardan üretilen farklı siyah tonlarda denim marangoz ceketleri yer alıyor.

Yine stokta kalmış yamalar, düğmeler ve perçinler, her tasarıma benzersiz dokunuşlar katıyor. Fitilli dokular, trucker ceketlere ve şişme montlara asi bir yorum kazandırırken değerli taşların doygun renklerinde vintage esintili ve bahçıvan pantolonları yeni bir boyuta taşıyor.

İkonik TOMMY JEANS bayrağı koleksiyonun genelinde yer alırken, yıldızlar ve çizgiler rahat stillere genç bir görünüm veriyor. Premium ve benzersiz denim tasarımlarını seven hayranların çok beğeneceği bir koleksiyon sunuluyor.