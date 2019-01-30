Toksinlerden Arındıran İçecek Tarifi

Toksin nedir?

Toksinlerden arındıran içecek tarifine geçmeden önce toksinin ne olduğuna bir bakalım. Toksin, vücutta işe yaramayan, zehir etkisi yaratabilen ve bu sebeple de vücudun dışarı atmaya çalıştığı maddelerdir.

Toksinler pek çok farklı sebeple oluşabiliyor. Vücut ise fazla toksin biriktiği zaman bazı sinyaller veriyor. Sürekli yorgun ve halsiz hissetmek, baş ağrısı çekmek, göz altı morlukları, sindirim sorunları, eklem ağrıları gibi sorunlar toksinlerden kaynaklı olabiliyor. Eğer vücut toksinleri dışarı atamazsa çok daha ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir.

KARIN BÖLGESİNDEKİ YAĞLARDAN KURTULMAK İÇİN TARİF

Biz de bugün vücudunuzdaki toksinlerden arınmanıza yardımcı olacak bir içecek tarifi vereceğiz.

TOKSİNLERDEN ARINDIRAN İÇECEK

Malzemeler:

½ fincan saf elma suyu

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı zencefil suyu

½ çay kaşığı deniz tuzu

½ ılık filtrelenmiş su

Hazırlanışı:

Bir miktar filterelenmiş suyu tavaya dökün ve ısıtın, kaynamadan önce alın. Sonra deniz tuzu ekleyin, karıştırın ve ardından limon, zencefil ve elma suyunu ekleyin. Bir kez daha iyice karıştırın. Toksinleri atmanıza yardımcı olacak içeceğiniz hazır.

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Bu içeceği hazırladıktan hemen sonra içmelisiniz. Bu sebeple çok sıcak olmamasına dikkat edin.

Sabahları aç karna, öğle yemeğinden önce ve akşam saatlerinde 19.00 civarında tüketebilirsiniz.

Toksinlerden arındıran içeceği günde maksimum 8 bardak içebilirsiniz. Bu arınma yöntemini sadece 1 gün uygulamalısınız. Arka arkaya birkaç gün uygulamak doğru değildir.

Bu tarz karışımları tüketmeden önce bir uzmandan onay almayı, vücudunuzun alerjik bir tepki verip vermeyeceğini öğrenmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın, sağlık için yapılan her şey bir doktor kontrolünde gerçekleşmelidir.

MAHMURE ÖZEL