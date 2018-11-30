Tırnak Beyazlatma İçin 3 Pratik Formül

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Tırnak Beyazlatma İçin 3 Pratik Formül
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Tırnak Beyazlatma İçin 3 Pratik Formül
Kişisel Bakım

Tırnak Beyazlatma İçin 3 Pratik Formül

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tırnak Beyazlatma İçin 3 Pratik Formül

"Tırnaklarda sararma çeşitli sebeplerle olabiliyor. Uzun süre oje kullanımı, sigara gibi kötü alışkanlıklar veya çevre koşulları tırnaklarda sararmaya yol açabiliyor. Tırnak beyazlatma işlemini evinizde bulunan birkaç malzeme ile kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte tırnak beyazlatan 3 pratik formül..."

Oksijenli su ile tırnak beyazlatma

Oksijenli su ve karbonat kullanarak bir macun hazırlayabilir ve tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Birkaç dakika sonra ellerinizi bol su ile yıkayın ve nemlendirin.

Tırnak Beyazlatma İçin 3 Pratik Formül

Limon ve karbonat ile tırnak beyazlatma

Limonun beyazlatıcı etkisini hepimiz biliyoruz. Yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı karbonatı karıştırıp elde ettiğiniz macunu tırnaklarınıza sürebilirsiniz. Tırnak fırçası ile tırnakları fırçalayabilir ve birkaç dakika sonra iyice temizleyerek tırnak beyazlatma sürecini tamamlayabilirsiniz. Vaktim yok diyorsanız salata yaptıktan sonra kalan limon kabuğunu ellerinize ve tırnaklarınıza sürmek bile tırnaklarınızın beyazlamasını sağlayacaktır.

Tırnak Beyazlatma İçin 3 Pratik Formül

Diş macunu ile tırnak beyazlatma

Ne kadar mantıklı değil mi? Diş macunu dişleri beyazlatıyorsa tırnaklara da iyi gelebilir. Diş macunu ile bastırmadan tırnaklarınızı 1-2 dakika fırçalayın ve durulayın.

Elinizde açık yara varsa veya bir cilt rahatsızlığınız varsa bu önerileri denememenizi öneririz. Bir uzmana danışmadan alternatif yöntemleri deneme konusunda temkinli davranmanız gerektiğini de hatırlatalım.

MAHMURE ÖZEL

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Ekim Ayı Burç Yorumlarınız! Astrolog Aygül Aydın Açıkladı...
Saçları Besleyen Ev Yapımı Ballı Sabun Tarifi
"FASHİON ON THE FEST" Alışveriş Festivaline Davetlisiniz
Hünnap Meyvesinin Bu Faydalarını Biliyor Musunuz?