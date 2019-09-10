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Thrash Metalin Dev İsmi Overkill, 3 Konser İçin Türkiye'de!

Hürriyet Haber
10.09.2019 - 11:33 | Son Güncelleme:

%100 Metal iftiharla sunar; Thrash metalin dev ismi Overkill, 3 farklı şehir ve konserde sahne almak üzere ülkemize geliyor.

%100 Metal iftiharla sunar; Thrash metalin dev ismi Overkill, 3 farklı şehir ve konserde sahne almak üzere ülkemize geliyor.

Overkill, 26 Eylül 2019 Perşembe akşamı KüçükÇiftlikPark’ta, 27 Eylül Cuma akşamı İzmir Sold Out'ta, 28 Eylül Cumartesi akşamı da Ankara'da Milyon Performance Hall'da 3 farklı şehir ve konserde sahne almak üzere ülkemize geliyor.

Temelleri 1980 yılına dayanan ve isimlerini Motörhead’in “OverKill“ parçasından alan New Jersey’li grup 1985 yılında yayınladıkları “Feel The Fire” ve sonrasında peş peşe çıkardıkları “Taking Over” ve “Under The Influence” albümleri ile kısa sürede tüm dünyaya OVERKILL ismini öğrettiler. 1989 tarihli “Years of Decay” ve sonrasında 1991 tarihli “Horrorscope” albümleri ile ise Thrash Metalin zirvesindeki yerlerini perçinlediler.

Aktif olduğu kadar üretken de olan ve 34 yıllık kariyerine 19 albüm sığdırırken aynı zamanda bu süre zarfında tüm dünyayı turlayan grup, ilki 20 yıl önce 1999’da olmak üzere, ülkemize daha önce 5 kere geldi.

Overkill, bu yıl çıkan yeni albümleri “Wings of War” turnesi kapsamında, Hammer Müzik & Vera Müzik organizasyonu ile 6. kez ülkemizde olacak.

Etiketler: Overkill konser , Overkill türkiye konseri

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