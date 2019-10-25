The North Face'den Geri Dönüştürülmüş Sıcaklık: ThermoBall Eco
"Her ThermoBall Eco parçası % 100 geri dönüştürülmüş yalıtım malzemeleriyle üretilmiş ve 3,6 milyon plastik şişeye eşdeğer malzemeye yeni bir yaşam vermiştir. "
The North Face performans kıyafetlerinde sürdürebilirliğin bir sonraki adımı olan ThermoBall Eco’yu tanıttı. Hafif ve kolay taşınabilir bu ceket, kalitesi ve performansından asla ödün vermeyecek şekilde ve sürdürülebilirlik göz önüne alınarak tasarlandı.
Yeni koleksiyonun en önemli farkı, parçalarda geri dönüştürülmüş polyester kumaş ve geri dönüştürülmüş yalıtım malzemelerinin kullanılmış olması. Her ThermoBall Eco parçası % 100 geri dönüştürülmüş yalıtım malzemeleriyle üretilmiş ve 3,6 milyon plastik şişeye eşdeğer malzemeye yeni bir yaşam vermiştir. Geri dönüştürülmüş yalıtım malzemeleri Primaloft’daki üretim ortaklarından temin edilmiştir.
Cesur kırmızı ve klasik haki yeşili dahil olmak üzere yedi farklı renkte üretilen bu koleksiyon her maceraya uyum sağlayabilmek için hem hoodie hem de tam fermuarlı formda geliyor.