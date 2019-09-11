Terazi Burcu Ünlüleri
"Terazi burcu olan ünlüler..."
- Kim Kardashian - 21 Ekim
- Hazal Kaya - 1 Ekim
- Kemal Doğulu - 14 Ekim
- Burcu Esmersoy - 2 Ekim
- Cansu Dere - 14 Ekim
- Engin Öztürk - 28 Eylül
- Fettah Can - 12 Ekim
- Ebru Gündeş - 12 Ekim
- Hadise - 22 Ekim
- Feridun Düzağaç - 10 Ekim
- Pelin Karahan - 6 Ekim
- Nil Karaibrahimgil - 17 Ekim
- Emre Karayel - 18 Ekim
- Birkan Sokullu - 6 Ekim
- Tarkan - 17 Ekim
- Gamze Topuz - 8 Ekim
- Alican Yücesoy - 22 Ekim
- Hülya Avşar - 10 Ekim
- Bora Akkaş - 12 Ekim
- Ayşegül Aldinç - 28 Eylül
- Zuhal Topal - 23 Eylül
- Ceyhun Yılmaz - 5 Ekim
- Gwyneth Paltrow - 27 Eylül
- Hugh Jackman - 12 Ekim
- Kate Winslet - 5 Ekim
- Matt Damon - 8 Ekim
- Monica Belluci - 30 Eylül
- Ryan Reynold - 23 Ekim
- Will Smith - 25 Eylül
- Brigitte Bardot - 28 Eylül
- Andy Whitfield - 17 Ekim
- Bella Thorne - 8 Ekim
- Hilary Duff - 28 Eylül
- Marion Cotillard - 30 Eylül
- Matt Bomer - 11 Ekim
- Pavarotti - 12 Ekim
- Taylor Spreitler - 23 Ekim
- Tim Robbins - 16 Ekim
- Van Damme - 18 Ekim
- Bradley James - 11 Ekim
- Catherine Deneuve - 22 Ekim