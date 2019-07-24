Terazi Burcu - Haftalık
"Terazi Burcu - Haftalık"
Bu hafta sizin burcunuzda gerçekleşecek yeniay ile orijinal olaylar yaşamaya açık olduğunuzu söyleyebiliriz. Bazılarınız gelecekte kar ya da başka bir fayda sağlayacak bir yatırım yapmaya istekli olabilirsiniz. Güzelleşmek ya da sağlığınızı iyileştirmek istediğiniz bir aktiviteyi hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bu hafta, eski bir sorunu veya karmaşık bir ilişkiyi çözmek için doğru bir zaman diyebiliriz. Genel itibariyle başarılı ve üretken bir hafta içinde olacaksınız. Kendi eylemleriniz veya başarılarınızla gurur duymanızı sağlayacak olan fikrinizi gerçekleştirebileceksiniz. Hukuksal konularınız varsa bunlarla ilgili olumlu kazanımlar sizleri mutlu edebilir. Başka bir eve taşınmanız veya yaşadığınız evi değiştirmeniz için iyi bir hafta olduğunuz da söyleyebiliriz.