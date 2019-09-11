Terazi Burcu Çocukluğu
"Çocukluk yıllarında epeyce bir çekingen olan Terazi burcu insanları, problemsiz bir bebeklik geçirirler. "
Rahat oldukları ve gürültüsüz, sakin bir mekanda dakikalarda kendi başlarına vakit geçirebilirler. Sürekli sevgi bekleyen Terazi burcu insanları, bu isteklerini açıkça belli edemezler.
Güzellik kavramına düşkün, duygusal ve nazik bir yapıya sahiplerdir. Erken yaşlarda gelişir, hayatın anlamını keşfetmeye çalışırlar. Ergenlik çağlarına gelindiğinde Terazi çocuklarında bir takım problemler görülmeye başlanılabilir. Bu durumlarda anne ve baba devreye girmelidirler. Bu sayede çocuklar verilen öğüt ve terbiyeyle daha iyi bir insan olmaya özen gösterecektir.