Tatlı Krizi Nasıl Önlenir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBeslenme Önerileri Tatlı Krizi Nasıl Önlenir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Tatlı Krizi Nasıl Önlenir?
Beslenme Önerileri

Tatlı Krizi Nasıl Önlenir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tatlı Krizi Nasıl Önlenir?

"Tatlı çoğu kişinin vazgeçilmezidir. Özellikle diyetteyken yaşanan tatlı krizleri diyetinizi devam ettirmeyi zorlaştırabilir. Her sabah büyük bir heyecanla başlanan diyetler akşam üzeri meydana gelen o tatlı isteği ile sona erebiliyor. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, tatlı krizlerini önlemenin yollarını anlattı. "

Düzensiz beslenme, yoğun iş temposundan ara öğünlere vakit ayırmamak, kadınlarda regl dönemi, duygusal yeme bozuklukları, hormonal bozukluklar, bağırsak parazitleri vb. birçok sebep tatlı krizlerine neden olabilir.

Tatlı ihtiyacı sonucu tüketilen pasta, çikolata, şerbetli tatlılar vücutta endorfin ve serotonin hormonlarının yani mutluluk hormonu salınımını arttırır. Fakat bu mutluluk kısa süre sonra kendini suçluluk duygusuna bırakacaktır. Diyet serüveniniz belki de bu suçluluk duygusu yüzünden sona erecektir.

Peki tatlı krizlerinden kurtulmanın bir çözümü yok mu? Elbette var!

*Düzenli öğünler yapın.
*Tam tahıllı ürünleri kullanın.
*Süt ve süt ürünlerini her öğüne ekleyin.
*Kuruyemişleri ara öğünlerinizden ihmal etmeyin.
*Protein içeren besinleri ihmal etmeyin.
*Çünkü protein uzun süre tokluk sağlarken hücre yapımı ve onarımını da sağlayacaktır.
*Bitki çaylarının tüketimini arttırın. Hem ödem atmanıza hem iştah kontrolüne yardımcı olacaktır.
*Tuz tüketiminizi azaltın.
*Bol su için.
*Hafif düzeyde spor yapın.
*Egzersiz yapmak mutluluk hormonu serotonin artışını ve kan şekeri düzeyini dengeleyerek iştah kontrolü sağlar.

Tatlı Krizi Nasıl Önlenir

Tatlı krizleri için sağlıklı ara öğün alternatifleri

1-2 dilim ananas

Taze Hindistan cevizi

2 küçük kare bitter çikolata

Tarçın çayı

1 porsiyon meyve dilimleri üzerine 1 çay kaşığı serpilmiş tarçın veya kakao ,

Çikolata kaplı veya sade 1 porsiyon kuru meyveler

Fırınlanmış meyve dilimleri ,

Chia tohumlu pudingler

Yoğurtlu barlar

Rafine şeker içermeyen sütlü tatlılar 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Tatlı Krizi Nasıl Önlenir?
Kakule Çayı Nasıl Yapılır?
Kakulenin 9 Muhteşem Faydası
Yumurtalık Rezervi Azalan Kadınlar Hamile Kalabilir mi?