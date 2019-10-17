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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Stil Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Tarzınızı Renklendirmenin 6 Yolu

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Tarzınızı Renklendirmenin 6 Yolu

"Sürekli aynı tarzda giyinmekten sıkıldıysanız, biraz değişiklik yapma zamanı! İşte tarzınızı renklendirmenin 6 basit yolu…"

Aksesuar

Tarzınıza renk katmanın en kolay ve etkili yollarından biri aksesuar kullanmaktır. Aksesuarlar, kıyafetinizin etkisini tamamen değiştirebilecek özelliğe sahiptir. Oldukça basic bir kombini, takacağınız büyük küpeler ya da bir kolye ile şık hale getirebilir, tarzınıza farklılık katabilirsiniz.

Renkleri harmanlayın

Alıştığınız renkleri farklı renklerle değiştirerek tarzınızda büyük değişiklikler yaratabilirsiniz. Siyah renk pantolonunuzu gri bir kazak yerine daha canlı bir renk ile tamamlamayı deneyin.

Tarzınızı Renklendirmenin 6 Yolu

Eskilerden ilham alın

Son yıllarda moda dünyasında eskiler dönüş söz konusu. Siz de tarzınızı yenilemekte zorlandığınızda eskilerden ilham alabilirsiniz. Kalem eteğinizi basic bir tişört ya da vatkalı bir ceketi jean ile kombinleyerek eski/yeni dönem stillerini birleştirebilirsiniz.

Ödünç alın

Gardırobunuzu tamamen yenilemek size pahalıya patlayabilir. Bunun yerine farklı arkadaşlarınızdan ödünç kıyafetler alarak günlük stilinizde farklılık oluşturabilirsiniz.

Tarzınızı Renklendirmenin 6 Yolu

İkinci el mağazalar

Kıyafetleri ödünç almak konusunda çekiniyorsanız ikinci el mağazalara bakabilirsiniz. İkinci el mağazalarından oldukça uygun fiyata birçok kıyafet almanız mümkün.

Tarzınızı sadeleştirin

Tarzınız gittikçe abartı bir hal alıyorsa tarzınızı sadeleştirmeyi denemelisiniz. Bir kot pantolon ve gömlekle de harika görünebileceğinizi unutmayın.

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