Tarçınlı Su Zayıflatır Mı?
"Tarçınlı su, son zamanlarda kilo vermek isteyenlerin başvurduğu yöntemlerin başında geliyor. Vücuda pek çok faydası olan tarçın, suya eklendiğinde de sindirim sistemini harekete geçiriyor. Tarçınlı su zayıflatır mı?"
Tarçının faydaları neler?
Tarçınlı su, kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntem. Keskin bir tada sahip olan tarçın, vücutta şekeri dengeliyor, sindirim sistemini düzenliyor ve metabolizmayı hızlandırıyor.
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan tarçın, kanser hücreleri ile savaşıyor, hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düzenliyor ve diş etlerinde oluşan bakterileri yok ediyor. Cilt için de çok etkili olan tarçın, gözenekleri sıkılaştırıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu baharatın su ile karışınca kilo vermeye yardımcı olduğu da söyleniyor.
Tarçınlu su, sindirim sistemini ateşlemesi ve yağ yakımını hızlandırması özellikleriyle kilo verme sürecine katkı sağlıyor. Diyet yaparken beslenmenize tarçınlı su eklerseniz kilo vermeniz kolaylaşacaktır. Gün içinde fazla miktarda tarçınlı su tüketmeden önce vücudunuzun alerjik bir reaksiyon gösterip göstermeyeceğinden emin olmak için uzman onayı almayı ihmal etmeyin.
Tarçınlı su nasıl hazırlanır?
Tarçınlı suyun hazırlanışı bir hayli basit. 1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın ve içerisine 3-4 adet kabuk tarçın ve 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekleyin. Su soğuduktan sonra gün içinde tüketin. Suyunuzu tatlandırmak için tercihinize göre elma dilimleri ve karanfil de ekleyebilirsiniz.