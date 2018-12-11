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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tarçınlı Su Zayıflatır Mı?

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Tarçınlı Su Zayıflatır Mı?

"Tarçınlı su, son zamanlarda kilo vermek isteyenlerin başvurduğu yöntemlerin başında geliyor. Vücuda pek çok faydası olan tarçın, suya eklendiğinde de sindirim sistemini harekete geçiriyor. Tarçınlı su zayıflatır mı?"

Tarçının faydaları neler?

Tarçınlı su, kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntem. Keskin bir tada sahip olan tarçın, vücutta şekeri dengeliyor, sindirim sistemini düzenliyor ve metabolizmayı hızlandırıyor.

 Tarçınlı Su Zayıflatır Mı

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan tarçın, kanser hücreleri ile savaşıyor, hafızayı güçlendiriyor, kolestrolü düzenliyor ve diş etlerinde oluşan bakterileri yok ediyor. Cilt için de çok etkili olan tarçın, gözenekleri sıkılaştırıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu baharatın su ile karışınca kilo vermeye yardımcı olduğu da söyleniyor.

Tarçınlı Su Zayıflatır Mı

Tarçınlı su zayıflatır mı?

Tarçınlu su, sindirim sistemini ateşlemesi ve yağ yakımını hızlandırması özellikleriyle kilo verme sürecine katkı sağlıyor. Diyet yaparken beslenmenize tarçınlı su eklerseniz kilo vermeniz kolaylaşacaktır. Gün içinde fazla miktarda tarçınlı su tüketmeden önce vücudunuzun alerjik bir reaksiyon gösterip göstermeyeceğinden emin olmak için uzman onayı almayı ihmal etmeyin. 

Tarçınlı Su Zayıflatır Mı

Tarçınlı su nasıl hazırlanır?

Tarçınlı suyun hazırlanışı bir hayli basit. 1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın ve içerisine 3-4 adet kabuk tarçın ve 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekleyin. Su soğuduktan sonra gün içinde tüketin. Suyunuzu tatlandırmak için tercihinize göre elma dilimleri ve karanfil de ekleyebilirsiniz. 

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