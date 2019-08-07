Tarçınlı Akne Temizleme Maskesi
"Tarçının sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Bu harika baharat, cilt sorunlarına da iyi geliyor. Eğer akne problemi yaşıyorsanız aşağıda vereceğimiz tarçın maskesini deneyebilirsiniz."
TARÇINLI AKNE TEMİZLEME MASKESİ
Malzemeler:
*2 yemek kaşığı bal
*1 çay kaşığı toz tarçın
*1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
Hazırlanışı:
Malzemeleri bir kapta karıştırın. Karışımı sorunlu bölgelere sürün ve 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.
Bu maske var olan akneleri iyileştirirken, yenilerinin oluşmasına da engel olur. Tarçın ve hindistan cevizinin antibakteriyel, antienflamatuar ve antioksidan etkileri cildinizi doğal olarak arındırır ve temizler.