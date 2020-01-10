Tampon Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tampon nedir?

Vajinal tampon silindir şeklinde, tamamen pamuktan üretilen, adet kanını emme amacıyla tasarlanmış, hijyenik bir tıbbi üründür. Yapısı vajinayı tamamen dolduracak şekilde tasarlanmıştır ve ucunda bir ip bulunmaktadır. Bu ip, tampon vajinaya yerleştirildikten sonra dışarıya doğru sarkar ve kolayca çıkartılmasını sağlar.

Piyasada 3 farklı boyutta vajinal tampon vardır. Küçük , orta ve büyük boylar. Kadının doğum yapıp-yapmamış olması ve adet kanamasının miktarına göre farklı tampon boyutları tercih edilmelidir. Örneğin doğum yapmamış ve adet kanaması az olan bir kadın küçük boy tampon tercih ederken, doğum yapmış ve adet kanaması fazla olan kadınlar büyük boy vajinal tampon edebilir.

Tampon hijyenik bir üründür, kullanıma kadar ambalajı içerisinde kapalı kalmaktadır. Tampon kullanmadan önce ellerin mutlaka yıkanması gerekmektedir. Tampon üzerindeki ambalaj gösterilen yerden açılmalı, hiçbir yere temas etmeden, hemen vajinaya uygulanmalıdır.

Vajinal tamponlar, petlerden farklı olarak, kanın vajina dışına atılmadan önce emilmesini sağlayarak pet kullanımı süresince bayanların yaşadığı sosyal ve hijyen sorunlarını ortadan kaldırır. Tampon kullanımı ile adet kanı vücut dışına çıkmadan vajina içinde emilir.

Vajinal tampon nasıl takılır?

Bakireler tampon kullanamaz.

Öncelikler eller yıkanmalı ve tamponun arkasındaki ipin emniyeti kontrol edilmeli.

Klozete oturarak, yatarak veya ayakta tampon yerleşimi yapılabilir. İlk uygulamalarda heyecandan pelvis kasları kasılıp, işlemi zorlaştırabilir. Yerleştirme sırasında rahat olmanız gerekir.

Tampon sol ele alınır.

Sağ el ile vajina girişi ve iç dudaklar yanlara doğru açılır. Bu sırada derin bir nefes alınarak pelvis kasları gevşetilir.

Kullandığınız tampondaki ip aşağı bakacak şekilde tampon tutulur ve yavaşça içeriye doğru ilerletilir.

Tamponun tamamı vajinaya yerleştikten sonra, ip sarkan ucuna işaret parmağı değdirilir ve yukarı doğru itebildiğiniz kadar tampon itilir.

Vajinal tamponlar sadece adet dönemlerinde ve gündüz saatlerinde kullanılmalı. Gece uyurken pet tercih edilmelidir

Vajinal tamponlar her 4 saatte bir mutlaka değiştirilmeli. 6-8 saatten fazla kalması riskli olabilir.

Tampon kullanımı sağlıklı mıdır?

Vajinal tamponlar, kanın vajina dışına atılmadan önce emilmesini sağlayarak kadınların adet süresince yaşadığı sosyal ve hijyen sorunlarını ortadan kaldırır, adet günlerini adeta diğer günlerden farksız kılar. Tampon kullanımı ile adet kanı vücut dışına çıkmadan vajina içinde emilir.

Tampon kullanırken idrar ve büyük abdeste çıkmada sıkıntı yaşanmaz. Tampon kullanımı kadının günlük hayatını kolaylaştırdığı gibi, yüzme, dans, ve zorlu spor etkinliklerine de olanak sağlar.

Adet süresince oluşan kokunun önüne geçmesiyle kadınların bu dönemi rahat geçirmesini sağlar.

Aynı anda birden fazla tampon kullanılmamalıdır.

Adet dönemi dışında akıntı ya da herhangi bir fizyolojik neden sebebiyle veya korunma amacıyla ilişki öncesi kesinlikle tampon kullanılmamalıdır.

Doğru şekilde yerleştirildiğinde vajina kasları tamponu yerinde tutar. Bu nedenle aktif spor yaparken dahi tampon düşmez. Tampon varken banyo yapmakta sakınca yoktur.

Tamponun vajina içerisinden başka bir bölgeye kaçması imkansızdır. Sadece ipi içeri girebilir. Bu durumda iki parmakla vajina içerisine girilip ipi bulunmaya çalışılır. Başarılamazsa jinekoloğa başvurulmalıdır.

Vajinal tamponlar nadiren alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu durumda tampon kullanılmamalıdır.

Vajinal tampon kullanan kişiler kesinlikle vajinal bir enfeksiyon hastalığına sahip olmamalı. Aksi halde kullanılan tamponda biriken kan, ciddi enfeksiyonların nedeni olabilir.

Tamponun özellikle yaz aylarında uzun süre (8 saatten fazla-24 saat gibi) durması ‘ Toksik Şok Sendromu’ denilen, hayatı tehdit edebilen ağır enfeksiyonlara neden olabilir.

Toksik şok sendromu

Toksik Şok Sendromu özellikle ciltte enfeksiyon yapabilen "Stafilokoccus Aureus" adı verilen bir bakterinin salgıladığı toksinler tarafından meydana getirilen, hayatı tehdit edebilecek derecede ciddi bir enfeksiyon türüdür. Bu hastalıktan korunmak için vajinal enfeksiyonu olan kadınlar tampon kullanmamalı, kullanılan tamponlar 4 saatte bir mutlaka değiştirilmelidir.

Toksik şok sendromunun başlıca belirtileri; yüksek ateş, baş ağrısı, dalgınlık-bilinç bulanıklığı, ciltte kızarıklık ve kaşıntı, kusma, ishal, boğaz ve eklem ağrılarıdır.

Tampon kullanırken bu belirtilerden birkaç tanesi varsa, aklınıza toksik şok sendromu gelmeli, tamponunuzu kontrol edip derhal çıkartmalı ve acilen doktorunuza başvurmalısınız.