'Tak Tak Takıntı' Sahnede!
"Ali Poyrazoğlu'nun oyunculuğunun yanında yönetmenliğini de üstlendiği, Laurent Baffie imzalı ‘Tak Tak Takıntı’ adlı oyun, 8 Ocak Çarşamba günü saat 20:30’da Trump Sahne’de tiyatro severlerle buluşuyor."
Gündelik yaşam içinde kıyısından geçtiğimiz, farkına varmadığımız, sıradan sandığımız küçük olayları örtülerden sıyırıp önümüze koyan ‘Tak Tak Takıntı’, göze görünmeyenin peşinde bir güldürü.
Ali Poyazoğlu, Melih Ekener, Eser Ali, Güneş Berberoğlu, Güneş Emir, Hasan Akdemir ve Aylin Dönmez’in rol aldığı ‘Tak Tak Takıntı’da; saplantılarından kurtulup, kendine yeni baştan başlamanın yolunu keşfedenler, kurulu düzen hapishanesinden kurtuluyor; içlerine tıkıldıkları hücrenin duvarlarını yıkıyor.