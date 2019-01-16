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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriAşk Tabu Olarak Bilinen Bu 5 Madde Aslında İlişkileri Güçlendiriyor
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Aşk
MAHMURE ÖZEL

Tabu Olarak Bilinen Bu 5 Madde Aslında İlişkileri Güçlendiriyor

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Tabu Olarak Bilinen Bu 5 Madde Aslında İlişkileri Güçlendiriyor

"İlişkiler hakkında yüzyıllardır tartışmalar yapılıyor. Sürekli güçlü bir ilişkinin sırları, mükemmel çift olmanın adımları paylaşılıyor. Öncelikle şunu kabul edelim; her kural her ilişkide aynı şekilde etki göstermez. Her aşkın hikayesi farklıdır. ‘İlişkilerde yapılmaması gereken şeyler’ olarak gösterilen ancak gerçekte ilişkileri güçlendirdiği söylenen 5 maddeyi aşağıya bırakıyoruz. Bir göz atın ve bu maddelerin ilişkinizi güçlendireceğine inanıyorsanız uygulamaya koyulun!"

1. Sürekli iletişimde olmamak

“Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. "Sevgilinizin/eşinizin neler yaptığından haberdar olmayın, birbirinizi ihmal edin" demiyoruz. Sadece gün içinde sürekli mesajlaşmak ya da konuşmak yerine özlemek için birbirinize zaman tanıyın.

Öte yandan işiniz başınızdan aşkınken sadece ‘konuşmak’ olsun diye basit bir emoji göndermek yerine, daha rahat bir zaman diliminde birbirinizle kaliteli bir iletişim kurabilirsiniz.

EVLENMEDEN ÖNCE BUNLARI YAPIN
EVLENMEDEN ÖNCE BUNLARI YAPIN!

Tabu Olarak Bilinen Bu 5 Madde Aslında İlişkileri Güçlendiriyor

2. Ayrı uyumak

Beraber uyumak harika ancak iki kişi uyumak her zaman çok da rahat olmayabiliyor. Eğer partnerinizle uyuduğunuz zamanlarda uykunuzu alamadığınızı düşünüyorsanız arada sırada ayrı uyuyabilirsiniz. Unutmayın bazen ayrı uyumak dünyanın sonu değil.
Sonuçta iyi dinlenmiş bir çift, mutlu bir çifttir.

3. Farklı şeyleri sevmek

Çift olarak ortak hobilerinizin olması ilişki için mükemmeldir. Beraber aktiviteler yaptığınız gibi farklı şeyleri de sevebilirsiniz. Bu noktada karşı tarafı istemediği bir şeye zorlamak yerine, arkadaşlarınızla ya da tek başınıza sevdiğiniz bir aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz. Hem döndüğünüzde ona anlatacak eğlenceli anılarınız olur.

HAYATINIZIN AŞKINI BULDUĞUNUZU GÖSTEREN 8 İŞARET
HAYATINIZIN AŞKINI BULDUĞUNUZU GÖSTEREN 8 İŞARET

Tabu Olarak Bilinen Bu 5 Madde Aslında İlişkileri Güçlendiriyor

4. İş gezilerine veya tatillere kendi başınıza gitmek

Hafta sonu yalnız başınıza ya da arkadaşlarınızla küçük bir tatil ilişkinizi güçlendirmek açısından bir hayli faydalı olabilir. Ayrı ayrı tatile çıkmak birbirinize olan güveninin önemli bir kanıtıdır. Güven ise güçlü ilişkinin en önemli maddelerinden biridir. Öte yandan ayrı çıktığınız tatilde partnerinizi özleyecek, bir an önce kavuşma anını bekleyeceksiniz.

5- Yeni deneyimler

Yatak odasında yeni bir şeyler denemeye ne dersiniz? Monotonluk, ilişkileri her zaman yıpratır. Cinsel deneyimlerinizi beraber genişletmek sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır.

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