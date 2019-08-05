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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Swarovski Yeni Tarot Magic Koleksiyonu

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Swarovski Yeni Tarot Magic Koleksiyonu

"Swarovski yeni sonbahar koleksiyonunda tarotun sihrinden ilham alıyor."

Güçlü bir ışıltıya sahip sembol ve tılsım seçkisi, koleksiyona ışık ve pozitiflik katmasının yanı sıra kadınları güçlendiriyor ve koruyor. Swarovski ışıltısı ve sihriyle dolup taşan TV ve dijital kampanya ise hayallerin gücünü vurguluyor.

Swarovski her sezon dünyanın dört bir yanındaki modern kadınların hayal gücünü yansıtan bir tema seçerek, her an görkemli tasarımları ön plana çıkarıyor. Marka, bir sonraki dönem olan Sonbahar/Kış 2019 sezonunda ise İlkbahar/Yaz 2019 #FollowTheLight temasına sadık kalarak ışığın sihrini kutluyor.

Tarot Magic koleksiyonu, tasarımlarında tarot ve astroloji öğelerine yer veriyor. Silüetler ise ışıltılı semboller, simgeler, işaretler ve astroloji motifleriyle süslenerek tarzı fark etmeksizin tüm kadınlara ışıltı katıyor.

Swarovski’nin Kreatif Direktörü Nathalie Colin, koleksiyonun esin kaynağıyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Anlamlı şeylere sahip olmak isteriz çünkü günlük hayatımıza ışıltı katarlar. Swarovski takısı, günümüz modern kadını için harika bir ifade sembolüdür ayrıca kış yaklaştıkça kadınların, ışık ve pozitifliği simgelemesinin yanı sıra onları güçlendiren ve koruyan takı, sembol ve tılsımlar takmasını istiyoruz. Bu sezonun mesajı ise kadere inanmak ve geçirdiğimiz yoğun günlerde, günlük hayatımıza alabildiğimiz tüm yollardan biraz sihir almak.”

KOLEKSİYONDA ÖNE ÇIKANLAR

Yeni sezonun ruh halini yansıtan Tarot Magic, şık altın tonlarıyla ve zengin lacivertler, morlar ve yeşillerle tamamlanan benzersiz silüetlere sahip. Marka; kristal, metal tonları ve semboller sayesinde ışık oyununu keşfediyor. Kırlangıçlar, maçalar, nazarlıklar ve el motifleri, Swarovski kristalleriyle süslenen ve yakından baktığınızda kendini açığa çıkaran, gizli anlam dolu detaylarla tamamlanan çok yönlü silüetlere aktarıldı.

TAROT MAGIC AİLESİ

Swarovski kristal süslemesi, korumayı simgeleyen iç içe geçmiş eller gibi karmaşık ve anlam dolu muskalara hayat veriyor.

Tarot Magic küpelerin altın tonları ve Swarovski kristal detayları ise tarot kartlarının göz alıcı çizimlerine yeni bir boyut kazandırıyor.

Tarotun gizemine sahip çift taraflı kolye ucu, farklı uzunluklar elde etmenize olanak sağlayan sürgü mekanizmasıyla zarif bir çok yönlülük sunuyor. Çarpıcı bir tarz oluşturmanıza olanak sağlayan kokteyl yüzüğü ise Swarovski’nin kesim uzmanlığını ifade ediyor.

Swarovski Yeni Tarot Magic Koleksiyonu

Tam tur charm kolye gibi karmaşık işçiliği ve yaratıcılığı birleştirerek asırlık tarot sembollerine atıfta bulunan lüks parçalar ise tinsel bir yorum kazanıyor.

Asimetrik küpe trendi son birkaç sezondur gelişmeye devam ediyor ve tarot sihri tasarımları ise yalnızca göz alıcı bir tarz sunmakla kalmıyor aynı zamanda kullanabileceğiniz üç farklı tarz sunuyor.

Yeni Swarovski Remix Collection ile karıştırılmak, yakıştırılmak ve üst üste kullanılmak için tasarlanan tasarımlar, tarot sihrinin koruyucu muskaları ve güçlü motifleriyle hem iyi şans getiriyor hem de en yeni trendlere uyuyor.

Swarovski DNA’sını her zaman, anlam dolu ve tarz sahibi tasarımlara sahip koleksiyonlarıyla ifade etti. Nazarlık, at nalı, hamse eli ve sonsuzluk sembolü gibi sembollere sahip Sonbahar Koleksiyonu, simgeler ve muskalara birçok farklı ışıltılı yorum getirerek, kadınları kendi tarz hikayelerini oluşturmaya ve kaderlerini şekillendirmeye davet ediyor.

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