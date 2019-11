Swarovski ve Mariah Carey Yılbaşı Sezonuna Sihir ve Işıltı Katıyor

Swarovski, dünyaca ünlü 'All I Want For Christmas Is You' şarkısından ilham alınarak ve bu şarkıyla tasarlanan ilk ürün olan Mariah Carey Tasarımı 25. Yıldönümü Yılbaşı Süsünün lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyor. Yılın en neşeli sezonunda lansmanı yapılan bu süs, söz ve müziği Mariah Carey’ye ait olan şarkının 25. yıldönümünü kutlamak için şüphesiz harika bir fırsat.



Swarovski’nin Kreatif Direktörü Nathalie Colin bu iş birliği hakkında şu açıklamada bulundu: “Swarovski’nin ışıltısı olmadan yılbaşı sezonu tamamlanmış sayılmaz. Harika, çok yönlü, güçlü ve modern bir kadın olan Mariah Carey ile çalıştığımız için oldukça mutluyuz. Bu benzersiz süsle onun benzersiz tarzını ve kusursuz ihtişamını yansıtırken Swarovski’nin efsanevi görünümünü ve seçkin işçiliğini de tasarıma aktarmayı ihmal etmiyoruz.”

Hiçbir şey yılbaşı ruhunu neşeli ve göz alıcı dekorasyonlar kadar iyi yansıtamaz. Swarovski Yıllık Özel Üretim süsler 1991’den beri yılbaşı ağacı süsleme geleneğine yeni bir boyut getirerek dünyanın dört bir yanındaki evlere ışıltı ve kutlama getiriyor.



Koleksiyona eklenen bu yeni ve özel parça, tarz dolu ve yılbaşının ruhunu taşıyan dekorasyonun gerçek bir temsilcisi. Doksan adet göz alıcı bir tasarıma sahip Swarovski kristalleri, mavi Aurore Boreale renk efektiyle ışıldıyor. Kırmızı saten bir kurdelenin ucundan sarkan süs, 'All I Want For Christmas Is You' ve Mariah Carey’nin baş harfleriyle detaylandırıldı. Çarpıcı tasarım, mükemmel bir yılbaşı ağacı dekorasyonu veya 2019 yılındaki özel bir anı hatırlamak için mükemmel bir hediye.