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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Swarovski ve Mariah Carey Yılbaşı Sezonuna Sihir ve Işıltı Katıyor

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Swarovski ve Mariah Carey Yılbaşı Sezonuna Sihir ve Işıltı Katıyor

"Swarovski ve Mariah Carey yılbaşı sezonu için yeni iş birliklerini duyuruyorlar. Mariah Carey Tasarımı 25. Yıldönümü Yılbaşı Süsünün lansmanı, dünya süperstarının 25 yıl önce çıkardığı dünyaca ünlü 'All I Want For Christmas Is You' şarkısına atıfta bulunuyor."

Swarovski, dünyaca ünlü 'All I Want For Christmas Is You' şarkısından ilham alınarak ve bu şarkıyla tasarlanan ilk ürün olan Mariah Carey Tasarımı 25. Yıldönümü Yılbaşı Süsünün lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyor. Yılın en neşeli sezonunda lansmanı yapılan bu süs, söz ve müziği Mariah Carey’ye ait olan şarkının 25. yıldönümünü kutlamak için şüphesiz harika bir fırsat.

Swarovski’nin Kreatif Direktörü Nathalie Colin bu iş birliği hakkında şu açıklamada bulundu: “Swarovski’nin ışıltısı olmadan yılbaşı sezonu tamamlanmış sayılmaz. Harika, çok yönlü, güçlü ve modern bir kadın olan Mariah Carey ile çalıştığımız için oldukça mutluyuz. Bu benzersiz süsle onun benzersiz tarzını ve kusursuz ihtişamını yansıtırken Swarovski’nin efsanevi görünümünü ve seçkin işçiliğini de tasarıma aktarmayı ihmal etmiyoruz.”

Swarovski ve Mariah Carey Yılbaşı Sezonuna Sihir ve Işıltı Katıyor

Hiçbir şey yılbaşı ruhunu neşeli ve göz alıcı dekorasyonlar kadar iyi yansıtamaz. Swarovski Yıllık Özel Üretim süsler 1991’den beri yılbaşı ağacı süsleme geleneğine yeni bir boyut getirerek dünyanın dört bir yanındaki evlere ışıltı ve kutlama getiriyor.

Koleksiyona eklenen bu yeni ve özel parça, tarz dolu ve yılbaşının ruhunu taşıyan dekorasyonun gerçek bir temsilcisi. Doksan adet göz alıcı bir tasarıma sahip Swarovski kristalleri, mavi Aurore Boreale renk efektiyle ışıldıyor. Kırmızı saten bir kurdelenin ucundan sarkan süs, 'All I Want For Christmas Is You' ve Mariah Carey’nin baş harfleriyle detaylandırıldı. Çarpıcı tasarım, mükemmel bir yılbaşı ağacı dekorasyonu veya 2019 yılındaki özel bir anı hatırlamak için mükemmel bir hediye.

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