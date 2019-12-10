Süper İyi Günler Sahnede!

Oyun, 16 yaşındaki Asperger sendromlu Christopher Boone’nin, insanı düşündüren, renkli ve eğlenceli hikayesini konu alıyor.

Digital teknolojiyi sahne ile buluşturan oyun, 80 metrekare digital ekrandan oluşan özel bir dekorda, üç boyutlu animasyonlar eşliğinde Christopher Boone karakterinin geniş hayal dünyasına ve renkli karakterine farklı bir pencereden görmeye olanak sağlıyor. Dünya standartlarında üstün teknolojinin ilk kez kullanıldığı bu oyunun sahne arkasında, oyuncu sayısından daha kalabalık bir ekip çalışıyor. Oyunun sahne kurulumu 30 saate yakın sürüyor.

Oyunda matematik dehası Christopher Boone’yae, yetenekli genç oyuncu Emir Özden hayat veriyor. Özden’in yanı sıra Ayça Erturan, Suna Keskin, Didem İnselel, Korel Cezayirli, İbrahim Can Sayan, Şebnem Şeviktürk, Onur Kırat, Uğur Can Arıkan, Cem Arslan, Sevcan Aydın, Beste Koçak oyunda sahne alan diğer isimler…