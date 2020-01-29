Süheyl ve Behzatlı 'Süt Kardeşler' Ankara’da Sahnelerde!

lk olarak Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur tarafından sahnelenmiş olan 'Süt Kardeşler' oyunu, günümüz yorumuyla sahnelenmeye hazırlanıyor. İndirimli biletlerinizi almak için hemen buraya tıklayın.





Oyuncu kadrosunda; Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm’ün yer aldığı oyun ilk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından biri olan Nejat Uygur tarafından sahnelenmişti. Şimdi ise usta sanatçının oğulları Süheyl ve Behzat Uygur tarafından, günümüz yorumuyla sahnelenecek. Kostümleriyle ve dekoruyla sizi 1950’li yıllara götürecek olan “Süt Kardeşler” isimli müzikal oyun, büyük bir heyecanla bekleniyor. Danslarıyla keyifli dakikalar yaşatacak, yediden yetmişe herkesi güldürecek aynı ve zamanda sinirini bozacak, “asabi-komedi” diye nitelendirilen bu şahane oyun için hemen yerinizi ayırtın.

Bu bir ilandır.

Keyifli ve sanatla dolu bir akşam geçirmek, paha biçilemez. Size özel indirimli biletlerinizi satın almak için hemen buraya tıklayın ve Süt Kardeşler oyununa kahkahalara eşlik etme fırsatını kaçırmayın.

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