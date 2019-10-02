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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Stresin Tetiklediği Bir Hastalık Daha: Kolit

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Stresin Tetiklediği Bir Hastalık Daha: Kolit

"Bağırsaklar ikinci beyin olarak kabul edilir. Dolayısıyla hem sağlığımız hem de yaşam kalitemiz için bağırsak hareketlerinde sorun olmaması gerekir. Ancak bazı hastalıklar bağırsakları kökten etkileyerek ciddi sorunlara sebep olur, kolit hastalığında olduğu gibi… Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Öztürk, kolit hastalığı hakkında önemli bilgiler veriyor."

Kolit hastalığı nedir?

Bağırsak kolonununda parazit ve diğer zararlı mikroorganizmalar nedeniyle yaşanan iltihaplanmaya kolit denir. Bağırsaklarda şişme ve yaralara neden olan kolit hastalığı, bağırsakların fonksiyonlarının azalması, ayrıştırma özelliği sırasında besin atıklarının içeride kalması ile meydana gelmektedir. Zarda meydana gelen birikme bağırsaklarda çok ciddi problemlere yol açar.

Bağırsakların iç astarının mikrop kapmasıyla oluşan kolit, stres ve depresyon gibi psikolojik gerilimlerde daha çok ortaya çıkar. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülen kolit hastalığının en bilinen türü ülseratif kolittir.

Kolit hastalığının belirtileri nelerdir?

*Makatta akıntı,
*İştahsızlık,
*İshal veya kabızlık,
*Kilo kaybı,
*Eklem ağrıları,
*Eklemlerde şişlik,
*Kanlı dışkı,
*Karın ağrısı ve kramp,
*Kansızlık,
*Karaciğer fonksiyonlarında bozulma,
*Tam dışkı yapamama hissi,
*Ateş ve titreme.

Kolit hastalığı neden olur?

*Bağırsak bakterileri,
*Kolon virüsleri,
*Parazitler,
*Kan içindeki bakteriler,
*Stres, depresyon,
*Kullanılan bazı ilaçlar,
*Genetik yatkınlık,
*Çevresel faktörler.

Stresin Tetiklediği Bir Hastalık Daha: Kolit

Ülseratif kolit nedir & neden olur?

En sık görülen kolit çeşidi olan ülseratif kolit, kalın bağırsakta meydana gelir. Genel olarak kalın bağırsak dışında bir yerde ortaya çıkmaz. Kalın bağırsakta yara, ödem ve iltihaba neden olur. İltihabik bir hastalık olduğundan kanlı idrar ve sürekli devam eden ishale neden olur. Zaten en önemli belirtisi de geçmeyen ishaldir. Çünkü ülseratif kolit, kalın bağırsağın en önemli işlevi olan suyun kana geri emilimini engeller.

Bunun yanı sıra;

*Dışkıda kan,
*Makatta kanama,
*Acil dışkılama hissi,
*Ani kilo kayıpları,
*Dışkılama sırasında ağrı gibi belirtileri vardır.

Kolit hastalığı risk faktörleri nelerdir?

*Sigara kullanımı,
*Aile öyküsü,
*Bağırsak tıkanması,
*Ülser,
*Anal çatlak,
*Kolon kanseri,
*Yetersiz beslenme.

Kolit nasıl teşhis edilir & nasıl tedavi edilir?

Birçok hastalıkla benzerlik gösteren ülseratif kolit ancak endeskopi, biyopsi, radyolojik tetkikler, ilaçlı bağırsak röntgeni, bilgisayarlı tomografi, MR, kolonoskopi, laboratuvar testleriyle teşhis edilmektedir. Birçok kolit çeşidi vardır, hastalığın çeşidine ve sebep olduğu nedenlere göre tedavi yaklaşımları değişmektedir. Buna göre ilaç, diyet ve cerrahi yöntemlere başvurulabilir.

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