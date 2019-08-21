Strese İyi Gelen 4 Egzersiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSpor Fitness Strese İyi Gelen 4 Egzersiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Strese İyi Gelen 4 Egzersiz
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Strese İyi Gelen 4 Egzersiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Strese İyi Gelen 4 Egzersiz

"Biz farkında olmadan sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen stres ruh halimizi bozarken aynı zamanda bağışıklık sistemimizi tehlikeye atar ve bizleri hastalık riski altında bırakır. Peki, stres gerçekten bu kadar kötü bir şey mi? Günlük yaşantımızı ve iş hayatımızı derinden etkileyen stresten kaçmanın bir yolu var mı? İşte stresi önlemek için yapılması gereken 4 egzersiz…"

Strese İyi Gelen 4 Egzersiz

YOGA

Yoganın, nefes almayı sağlayan sakinleştirici bir özelliği vardır. Bununla birlikte yoga, strese iyi gelen egzersiz rutinlerinin başında gelir. Yoga esnasında vücut bir nevi yavaşlar. Günlük hayatın stresleri yüzünden sürekli olarak kaç ya da savaş halinde olan vücudumuzun ritmi düzelir, fiziksel ve psikolojik rahatlık hissederiz.

Strese İyi Gelen 4 Egzersiz

KICK BOKS

Yeteri kadar yoğun, stresli bir işiniz varsa ve etrafınızda sizi iyi hissettirecek iyi bir şeyler bulamıyorsanız o halde sizi kick bok ile tanışmaya davet ediyoruz. Kum torbasına atacağınız tekmeler ve yumrukların sizi nasıl rahatlatacağını tahmin bile edemezsiniz. Kafanıza taktığınız şeyleri kum torbasına attığınız yumrukta bırakıp, hayatınıza enerjik ve zinde bir şekilde devam edebilirsiniz.

BURCUNUZA GÖRE HANGİ EGZERSİZLERİ YAPMALISINIZ?

Strese İyi Gelen 4 Egzersiz

KOŞU

Stresle mücadelenin en iyi yollarından biri de koşudur. Özellikle açık havada yapılan koşular zihni rahatlatır.

Strese İyi Gelen 4 Egzersiz

YÜZME

Suyun içinde olmak hangimizin stresini yok etmez ki? Düzenli olarak yüzmek, günlük yaşamın sorunlarından sizi uzaklaştırmasının yanı sıra kondisyonunuzu artırır, kaslarınızı güçlendirir.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Hünnap Meyvesinin Bu Faydalarını Biliyor Musunuz?
Karbonhidrat Tüketimi Ne Kadar Olmalı?
Meme Kanserine Karşı 8 Etkili Yöntem
Sonbahar Mevsimini Sağlıklı Geçirebilmek İçin Neler Yapılmalı?