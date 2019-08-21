Strese İyi Gelen 4 Egzersiz
"Biz farkında olmadan sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen stres ruh halimizi bozarken aynı zamanda bağışıklık sistemimizi tehlikeye atar ve bizleri hastalık riski altında bırakır. Peki, stres gerçekten bu kadar kötü bir şey mi? Günlük yaşantımızı ve iş hayatımızı derinden etkileyen stresten kaçmanın bir yolu var mı? İşte stresi önlemek için yapılması gereken 4 egzersiz…"
YOGA
Yoganın, nefes almayı sağlayan sakinleştirici bir özelliği vardır. Bununla birlikte yoga, strese iyi gelen egzersiz rutinlerinin başında gelir. Yoga esnasında vücut bir nevi yavaşlar. Günlük hayatın stresleri yüzünden sürekli olarak kaç ya da savaş halinde olan vücudumuzun ritmi düzelir, fiziksel ve psikolojik rahatlık hissederiz.
KICK BOKS
Yeteri kadar yoğun, stresli bir işiniz varsa ve etrafınızda sizi iyi hissettirecek iyi bir şeyler bulamıyorsanız o halde sizi kick bok ile tanışmaya davet ediyoruz. Kum torbasına atacağınız tekmeler ve yumrukların sizi nasıl rahatlatacağını tahmin bile edemezsiniz. Kafanıza taktığınız şeyleri kum torbasına attığınız yumrukta bırakıp, hayatınıza enerjik ve zinde bir şekilde devam edebilirsiniz.
BURCUNUZA GÖRE HANGİ EGZERSİZLERİ YAPMALISINIZ?
KOŞU
Stresle mücadelenin en iyi yollarından biri de koşudur. Özellikle açık havada yapılan koşular zihni rahatlatır.
YÜZME
Suyun içinde olmak hangimizin stresini yok etmez ki? Düzenli olarak yüzmek, günlük yaşamın sorunlarından sizi uzaklaştırmasının yanı sıra kondisyonunuzu artırır, kaslarınızı güçlendirir.