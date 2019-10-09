Stres, Kısırlığa Neden Olabiliyor
"Anne olmak isteyen adaylar için yumurta rezervlerinin durumunun önemli bir kriter olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kenan Çalışkan, stres ve çevresel faktörlerin yumurta rezervlerini azaltarak kısırlığa sebep olabileceğini belirtti."
Yumurta rezervleri yaş, çevresel ve genetik faktörler, stres gibi birçok etkenden dolayı azalabiliyor. Yumurta rezervini değerlendirmek için kadının fertil (doğurgan) olduğu dönemin yani 15-45 yaş arasının dikkate alınması gerekiyor.
Gebelik için günlük yaşam önemli
Çevresel faktörler ve stres de oldukça önemli. Çevredeki kimyasalların etkisi, yaşam şekli, yenilen GDO’lu gıdalar direkt olarak doğurganlığı etkiler. Yumurta rezervleri menopoz yaşını tayin eden bir durum. Yumurta rezervini değerlendirmek için kadının fertil olduğu dönem yani 15-45 yaş arası dikkate alınmalıdır. Kişinin geçirmiş olduğu bir operasyon, kemoterapi, radyoterapi ya da sigara ve alkol kullanımı, yaş faktörüyle birlikte rezervin azalmasına etki eder.
45 yaşa dikkat!
Yapılan bazı hormonal testlerle yumurtalık rezervlerinin kontrolü sağlanabiliyor. Testlerde kalan yumurtalar görünüyor. 15 yaşındaki kişinin yumurtaları ile 45 yaşındaki kişinin yumurta sayısı aynı değildir. 45 yaşından sonra fertilite (doğurganlık) çok düşüyor ve menopoz yaşı başlıyor. 35 yaşından sonra doğurganlık oranı da oldukça azalmaya başlıyor. Yaş en önemli faktör. Bekledikçe var olan yumurta kayboluyor. Bu yüzden yumurta rezervi çok azalmış hastalar mevcut yumurtaları kullanabilmek için tüp bebeğe yönlendiriliyor.
Tüp bebek için de bazı kriterler bulunuyor. Hastanın önce infertilite (kısırlık) olup olmadığını tayin etmek lazım. İnfertil olan bir hasta eğer 35 yaşın altındaysa ve 1 yıl içinde çocuk sahibi olamamışsa tedaviye alınıyor. 35 yaş üstünde rezervleri azalmış ise hiç beklenmiyor ve tedavisi hemen başlatılıyor.