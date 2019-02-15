Stres Giderici 5 Eğlenceli Egzersiz
"Egzersizler sadece kilo vermenize, sıkılaşmanıza ve kaslarınızı geliştirmenize yardımcı olmazlar. Aynı zamanda stres atmanın da en güzel yollarından biridir. İşte stres atmanızı sağlayacak 5 egzersiz..."
1. YOGA
Bu listenin ilk maddesi elbette yoga olacaktı. Aksi düşünülemez bile! Yoga, tamamen vücudunuzun beler yapabileceğini öğrenmenizi ve aynı zamanda sizi rahatlatmayı esas alan bir egzersiz türüdür.
2. BAHÇE
Evet, yanlış duymadınız. Bahçeyle uğraşmak da bir egzersiz. Diğerlerine göre daha az kalori yaksanız da stres atma konusunda kendisine kefiliz. Toprakla uğraşmak, saksıları indirip kaldırmak, eğer bahçeniz büyükse çimleri biçmek hem harika bir egzersiz hem de rahatlamanın en keyifli yollarından biridir.
3. DANS ETMEK
Dans etmek en eğlenceli aktivitelerden biridir. Dilerseniz evde kendi başınıza da yapabilir ya da bir dans kursunuza yazılabilirsiniz. Salsa, zumba gibi yüksek enerjili dansları tercih etmenizi öneriyoruz. Yaktığınız kalorilere ve veda ettiğiniz strese inanamayacaksınız.
Bu egzersiz sadece sizi güvende tutmakla kalmaz, aynı zamanda, bastırılmış enerji, hüsran ve gerginlikten kurtulmanıza yardımcı olur. Tekvando, judo, kick boks gibi yüksek tempolu antremanlar hem kendinizi savunmayı öğretecek, hem fitleşmenizi sağlayacak hem de stresinizi yok edecek.
5. SPINNING
Yüksek tempolu bisiklet çevirme egzersizi olan spinning, en yüksek kalori yakan egzersizlerin başında geliyor. Yüksek tempo, sizi stresten de uzaklaştırıyor.
MAHMURE ÖZEL