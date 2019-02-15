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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Stres Giderici 5 Eğlenceli Egzersiz

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Stres Giderici 5 Eğlenceli Egzersiz

"Egzersizler sadece kilo vermenize, sıkılaşmanıza ve kaslarınızı geliştirmenize yardımcı olmazlar. Aynı zamanda stres atmanın da en güzel yollarından biridir. İşte stres atmanızı sağlayacak 5 egzersiz..."

1. YOGA

Bu listenin ilk maddesi elbette yoga olacaktı. Aksi düşünülemez bile! Yoga, tamamen vücudunuzun beler yapabileceğini öğrenmenizi ve aynı zamanda sizi rahatlatmayı esas alan bir egzersiz türüdür. 

Stres Giderici 5 Eğlenceli Egzersiz

2. BAHÇE

Evet, yanlış duymadınız. Bahçeyle uğraşmak da bir egzersiz. Diğerlerine göre daha az kalori yaksanız da stres atma konusunda kendisine kefiliz. Toprakla uğraşmak, saksıları indirip kaldırmak, eğer bahçeniz büyükse çimleri biçmek hem harika bir egzersiz hem de rahatlamanın en keyifli yollarından biridir.

3. DANS ETMEK

Dans etmek en eğlenceli aktivitelerden biridir. Dilerseniz evde kendi başınıza da yapabilir ya da bir dans kursunuza yazılabilirsiniz. Salsa, zumba gibi yüksek enerjili dansları tercih etmenizi öneriyoruz. Yaktığınız kalorilere ve veda ettiğiniz strese inanamayacaksınız. 

Stres Giderici 5 Eğlenceli Egzersiz

4. DÖVÜŞ SANATLARI

Bu egzersiz sadece sizi güvende tutmakla kalmaz, aynı zamanda, bastırılmış enerji, hüsran ve gerginlikten kurtulmanıza yardımcı olur. Tekvando, judo, kick boks gibi yüksek tempolu antremanlar hem kendinizi savunmayı öğretecek, hem fitleşmenizi sağlayacak hem de stresinizi yok edecek.

5. SPINNING

Yüksek tempolu bisiklet çevirme egzersizi olan spinning, en yüksek kalori yakan egzersizlerin başında geliyor. Yüksek tempo, sizi stresten de uzaklaştırıyor.

MAHMURE ÖZEL

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