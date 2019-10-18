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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriModa Trendleri Stella McCartney’den, Dünyanın İlk Sürdürülebilir Biyolojik Bazlı Yapay Kürkü
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Moda Trendleri

Stella McCartney’den, Dünyanın İlk Sürdürülebilir Biyolojik Bazlı Yapay Kürkü

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Stella McCartney’den, Dünyanın İlk Sürdürülebilir Biyolojik Bazlı Yapay Kürkü

"Hayvan bazlı deri ve kürk kullanımından gittikçe uzaklaşan dünya moda sektörü, sürdürülebilir malzemeleri tercih etmeye başladı. The Beatles’ın eski üyesi Sir Paul McCartney ile ABD’li fotoğrafçı ve hayvan hakları aktivisti Linda McCartney‘nin kızı Stella McCartney, KOBA® Fur-Free Fur yapay kürkünü moda severlerin beğenisine sunarak bu akımın öncülerinden oldu. Geri dönüştürülmüş polyester malzeme ve DuPont tarafından üretilen Sorona bitki bazlı elyaftan oluşan, ECOPEL tarafından geliştirilen dünyanın ilk sürdürülebilir biyolojik bazlı yapay kürkü KOBA Fur-Free Fur, McCartney’nin 2020 kolleksiyonunun özel bir parçası olacak. "

DuPont™ Sorona ürünü kullanılarak üretilen, dünyanın biyolojik bazlı, sürdürülebilir ilk yapay kürkü moda sektörüne ve doğaya saygılı bir seçenek sunuyor. Kürkün yüzde 37’si bitki bazlı DuPont™ Sorona ürününden oluşuyor. Bu özelliği sayesinde, yüzde 30'a kadar daha az enerji harcıyor ve geleneksel sentetiklere göre yüzde 63'e kadar daha az sera gazı üretiyor. Diğer taraftan KOBA Fur-Free Fur yumuşak, çok yönlü ve uzun ömürlü kürk alternatifi sunarken, geri dönüştürülüp yeniden kullanılabiliyor.

Sürdürülebilirliğin sınırlarını zorlamaktan inanılmaz derecede heyecan duyduğunu belirten moda tasarımcısı Stella McCartney, moda severlere, dünya için daha etik bir seçenek sunduğunun altını çizerek ekledi: “Çevre dostu, biyolojik bazlı KOBA Fur-Free Fur için inanılmaz derecede heyecanlıyım. Bu malzemeler, modanın hayvansal ürünlerden bağımsız olması yolunda atılan büyük adım ve modanın geleceğidir”.

DuPont Biyomalzemeler Global Pazarlama Direktörü Renee Henze, “Stella McCartney, giderek artan bir şekilde hayvan kürkü kullanımından uzaklaşan sektöre öncülük etti. KOBA Fur-Free Fur ile biyolojik bazlı malzemelerin kullanımının tekstil ve moda endüstrisinde daha da fazla kullanım ve kabul görmesini umuyoruz” diye konuştu.

ECOPEL CEO'su Christopher Sarfati ise “Stella McCartney ile birkaç yıldır çalışıyoruz ve değerlerinden açıkça etkilendik. Kürk için hayvan dostu alternatifler sunmakla gurur duyuyor ve aynı zamanda suni kürk oluşturmak için yeni yollar tasarlarken daha az sera gazı üretmeyi hedefliyoruz. Geri dönüşümden biyolojik bazlı ürünlere kadar daha sürdürülebilir malzemelere geçişi destekliyoruz” dedi.

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