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GeriEtkinlik Rehberi Star Wars Hayranları Kostümlerini Giyip Akasya’da Buluşacak
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Etkinlik Rehberi

Star Wars Hayranları Kostümlerini Giyip Akasya’da Buluşacak

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Star Wars Hayranları Kostümlerini Giyip Akasya’da Buluşacak

"Dokuz bölümlük Skywalker efsanesinin son halkası olan 'Skywalker’ın Yükselişi' 20 Aralık’ta vizyona giriyor. Yıldız Savaşları (Star Wars) film serisinin son bölümü için hayranları da Akasya’da bir araya geliyor. "

Tüm dünyada merak ve heyecanla beklenen Star Wars serisindeki Skywalker destanının veda filmi 'Skywalker’ın Yükselişi'nin gösterime girmesi ile hayranları Akasya’da bir araya geliyor.  YıldızSavaşları.Com, 40 yıldır devam eden serüvene nokta koyacak olan film için 20 Aralık Cuma akşamı unutulmaz bir geceye imza atıyor. Lucasfilm tarafından onaylı kostümlere sahip uluslararası hayran kulüpleri 501. Lejyon ve Asi Lejyonu’nun üyelerinin; Darth Vader, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi karakterlerinin kostümleri ile katılacağı gece Cinemaximum Akasya fuayesinde 19:00’da başlayacak ve filmin 21:30 IMAX seansındaki gösterimi ile sürecek.

Etkinlik; Star Wars müzikleri eşliğinde keyifli zaman geçirmek isteyen tüm hayranların katılımı ile Tamirane’de devam edecek.

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