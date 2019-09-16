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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

Squat Yapmayan Kalmasın! Form Assist’ten Ödüllü Squat Challenge

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Squat Yapmayan Kalmasın! Form Assist’ten Ödüllü Squat Challenge

"Sağlıklı yaşam asistanı Form Assist, formunu korumak ya da forma girmek isteyenler için eğlenceli bir aktivite sunuyor. Uygulamanın ücretsiz egzersizler bölümünde yer alan Squat Challenge programını tamamlayan herkes bir aylık kişiye özel egzersiz programı kazanacak. Form Assist, günde yalnızca birkaç dakika ayırarak herkesin kolayca katılabileceği aktivite ile yoğun tempoda bile bireylerin sağlığı için zaman ayırmaya başlamalarını amaçlıyor. "

Sağlıklı yemekler yemeyi keyifli hale getiren ve egzersiz yapmayı kolaylaştıran, özel antrenörler ve beslenme uzmanlarıyla ceplere giren Form Assist, Squat Challenge etkinliği ile katılımcılarına özel egzersiz programı hediye ediyor.

İnsanların her zaman ve her yerde diyetisyen ve antrenör desteği almasını sağlayan mobil sağlıklı yaşam asistanı Form Assist kilo vermeyi ve vücudunu şekle sokmayı hedefleyen, iyi görünmeyi ve sağlıklı yaşamayı isteyen herkesin kolayca kullanabileceği uygulaması ile yaz sonrası fit kalmayı isteyenler için eğlenceli aktiviteler sunuyor.

Ücretsiz olarak indirilebilen Form Assist uygulamasının ücretsiz egzersizler bölümünde yer alan birkaç dakikalık Squat Challange hedeflerini 7 gün boyunca yerine getiren herkes bir aylık kişiye özel hazırlanan egzersiz programını kazanabilecek. Sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmayı hedeflemek üzere oluşturulan mobil uygulama Form Assist ile zamana yenik düşmemek ve sağlığınıza gereken özeni göstermek artık sizin elinizde.

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