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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sporcularda Kas Ağrılarının Çözümü: Zerdeçal

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Sporcularda Kas Ağrılarının Çözümü: Zerdeçal

"Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz sporcularda kas ağrıları için bilgiler verdi."

Şifalı bir bitki olarak zerdeçalı bizler artrit, osteoartrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanıyoruz.

Zerdeçalın inflamasyonu önleyici, antiinflamatuar özelliği, ağrı azaltma ve dindirme özelliği,  batı tıbbında da tedavi olarak kullanılmaktadır.Sindirim ve karaciğer rahatsızlıkları, deri enfeksiyonları ve tahrişleri, artirit tedavisinde, kemik hastalıklarında kullanılmakta olan zerdeçalı bol bol tüketmeniz ve ağrılara iyi geleceğini bilmeniz gerekmektedir.

Bitki uzmanlarının hazımsızlık ve ishalin yanı sıra Crohn ve ülseratif  kolitis gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları için tavsiye ettikleri zerdeçalı, bizlerde artrit ve osteoartritte, ağrı tedavilerinde kanıtlanmış etkisinde dolayı kullanıyoruz.

Tedavi Amaçlı Kullanımı

✚✚ Enflamatuar bağırsak hastalığı

✚✚ Eklem iltihabı

SPORCULAR KAS AĞRILARINIZI ZERDEÇALLA AZALTABİLİYORUZ.

Şimdi sporcular bu bölüm sizler için geliyor, ekstrim spor yapanlar, farklı kas gruplarını çalıştıranlar, spor sonrası kasları ağrıyanlar, sürekli sakatlananlar spor sonrası ağrıyı azaltmak mümkün.

Peki nasıl mı?

Muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bir şeyden bahsedeceğim sizlere.Japonya da son yapılan ağrı tedavisi  çalışmalarının sonuçlarına baktığımızda özellikle sporcularda egzersiz sonrası kaslarda gördüğümüz ağrıları, egzersiz sonrasında alacağınız curcumin yani zerdeçal ekstralarıyla uzun dönemde azaltıp geçirebilmeniz mümkün.

Spor sonrası alıcağınız zerdeçal takviyesi ;

Sakatlanmalara neden olabilen kaslardaki ağrıların sebeplerinden biri olan kreatin  kinaz (CK) miktarlarının dengede kalmasını sağlayıp, ağrıları, inflamasyonları, iltihaplanmaları azaltıp, sakatlanma riskinizi azaltır. 

 

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