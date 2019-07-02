Spor Sakatlıklarını Önlemenin 8 Altın Kuralı

Yaz dönemindeki spor sakatlıklarının önlemesi hakkında bilgiler veren Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Havaların düzelmesi ve yaz sporlarının başlamasıyla birlikte, gerek belediyelerin hazırladığı spor aletleri, gerekse de halı sahalar, tenis kortları özlemle spora saldıran insanlarımız ile doluyor. Unutmayın, spor bizi canlı, enerjik ve genç tutar, ancak biz bedenimizi yeteri kadar dinlemezsek, maalesef özlemle beklediğimiz yaz dönemimizi de kabusa çevirebilir” dedi.

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, sağlıklı bir yaz dönemi geçirilirken, spor sakatlıklarının önlenmesi için dikkat edilmesi gereken basit noktalara ilişkin şunları anlattı:

1-Yaz döneminde yapılan en kolay spor, deniz kenarlarında yada parklarda yapılan uzun yürüyüşlerdir. Bu yürüyüşler her ne kadar masum görünseler de, eğer uygun ayakkabı seçimi yapmadıysanız veya tempoyu yavaş yavaş artırmak yerine yüksek tempolu yürüyüşle başladıysanız, gece kas kramplarına yada ayak bileği sıkıntılarına davet çıkartıyorsunuz demektir. Tabanı yumuşak yürüyüş ayakkabıları seçimi ve gerek tempoyu, gerek mesafeyi günlük olarak arttırmak bu riski ortadan kaldıracaktır.

2-Kış kiloları, tatile gitmeye hazırlanan bizlerin en büyük kabusları arasındadır. Bu nedenle, hem ağır diyet, hem de aşırı spora yönlenmeye çalışan insanlarımız, kardiyovasküler risklere davetiye çıkarabilirler. Kilolar sorundur, ama özellikle susuz kalmış bir vücut, hem sakatlıklar açısından, hem de kalp sağlığı açısından ciddi riskler ortaya çıkartır. Günlük sıvı alımını kontrol etmek, bizi bu riskten uzaklaştırır.

3-Uzun bir dönem hareketsiz kalan gerek bacak, gerekse de kol kasları, adale sorunları için savunmasızdır. Spora başlamadan önce yapılacak 2-3 dakikalık basit germe egzersizleri, bizi bu riskten de uzaklaştırır.

4-Takım sporları özellikle de haftada bir yapılan halı saha maçları, en çok sakatlık olaylarının yaşandığı spor aktivitesidir. Gerek saha şartlarının uygun olmaması, gerek haftada bir yapılan aşırı zorlayıcı bir aktivite olması bunun en belirgin sebepleridir. Hafta 2-3 gün yapılacak orta mesafe yürüyüşleri ve germe egzersizleri, sizi bu sakatlıklardan yüksek oranda koruyacaktır.

5-Eğer yaz döneminde ağırlık çalışmalarına başladıysak, prensip olarak gün aşırı yapmalı ve her çalışmada değişik adale gruplarını çalıştırmalıyız.

6-Spor sırasında aşırı yorgunluk yada zorlanma hissediyorsak, bir süre ara vermemiz sağlığımız için daha uygun olabilir.

7-Deniz sporları her ne kadar çekici olsa da, maalesef en ciddi sorunlar bu sporlarda olmaktadır. Eğer tekniğimize yeteri kadar güvenmiyorsak uzun mesafeli yüzmeden yada tansiyon veya kalp şikayetlerimiz varsa güneşte aşırı kalmaktan sakınmalıyız.

8-Son olarak, spora başlarken bedeni ısındırmak ne kadar önemli ise, spor sonrasında da yapılacak 2 dakikalık soğuma egzersizleri ve germeleri bizi sonraki güne hazırlayacaktır.