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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Sakatlanmalarına Karşı Öneriler

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Spor Sakatlanmalarına Karşı Öneriler

"Diyabet ve obezite ile mücadele için etkili bir yol olan sporla bağların koparılmaması uyarısında bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Işık, spor yaralanmalarına karşı uyardı, “Bilinçsiz sportif aktiviteleri cerrahi olarak düzeltilmesi gündeme gelen yaralanmalara yol açabilir. Özellikle fazla kilolu kişilerin spora, kas iskelet sistemini zorlayıcı hareketlerle başlamaması gerektiği” dedi."

Spor yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle fit bir görüntüye kavuşmak isteyenler spora yöneliyor. Spor, kalp damar hastalıkları gibi ölümcül rahatsızlıkların gelişme riskini önemli oranda azaltıyor. Peki spor sakatlanmalarının önüne nasıl geçilebilir?

En sık kas, tendon ve bağ yaralanmaları görülüyor

Yazın gelmesiyle kısa yoldan kilo verme telaşına giren kişilerde spor kazalarının görülme sıklığı artmaktadır. Bu kişilerde en sık kas, tendon ve bağ yaralanmaları olmaktadır. Menüsküs ve kıkırdak yaralanmalarının oranı da az değildir. Bilinçsiz sportif aktiviteler maalesef cerrahi olarak düzeltilmesi gündeme gelen yaralanmalara yol açabilmektedir. Spor yaparken yaşanılan sakatlanmaların sebeplerinden bazıları doğal yaşlanmayla ilgili olabiliyor. Genç bir kişi ile yaşlı bir kişi arasında kas kemik yapı farklılıkları vardır. Belli bir yaş üstü kişiler kendi sınırlarını iyi tespit ederek, yaşanabilecek sakatlıkların önüne geçebilirler. Özellikle fazla kilolu kişiler spora başlamadan önce kas iskelet sistemini zorlayıcı hareketle başlamamalıdır. Koşmak gibi ağır egzersizlere geçmeden önce yürüyüş, yüzme ve küçük egzersizlerle kilo kontrol altına alınarak kas kitlesi arttırılmalıdır.

Spor Sakatlanmalarına Karşı Öneriler

Ayakkabı seçimi önemli

Yapılacak olan sportif aktivitenin türüne göre bilinçli olarak vücudumuzu spora hazırlamak, gelişebilecek sakatlıkların riskini azaltmaktadır. Spor sonrası oluşabilecek yaralanmaların tedavisi ve bu yaralanmaların yol açabileceği sakatlıklardan korunmak için basit önlemler alınabilir” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Çetin Işık, “Örneğin; aşırı ve tekrarlayıcı aktiviteler mümkünse tercih edilmemeli, yapılacaksa seviyesi aşama aşama arttırılmalıdır. Spor yapılacak zemine uygun ayakkabı seçilmeli bu sayede daha az enerji tüketimi ve daha fazla verimlilik sağlanmalıdır.

Sporu sınırlayın

Spor yapmak sağlıklı ancak fazla spor yaparak sağlığınızı tehlikeye atmayın. Vücudunuza dayanamayacağından fazla yük yükleyerek kaslarınızı yormayın. Haftada 4 gün spor yaparak, diğer günlerde bisiklet kullanmak, koşmak ve yürümek gibi aktivitelerde bulunarak kaslarımızı dinlendirebiliriz. Herhangi bir yaralanma durumunda da ilk ve acil müdahale konusunda bilgili olmak yaralanma sonrası hasar şiddetini azaltabilir, hatta iyileşme süresini kısaltabilir. Yaralanan bölge yukarı kaldırılarak istirahate alınmalı, elastik bandaj ve soğuk uygulama yapılmalıdır. Soğuk uygulama direkt cilde temas etmeden yapılmalıdır. İlk müdahalenin ardından uygun en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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