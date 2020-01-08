Spor Kombinleri Yeniden Şekilleniyor

Spor yaparken ya da günlük hayatta rahatça kullanılabilecek olan tasarımların yer aldığı koleksiyon, rengârenk desenleri ve iddialı modelleriyle spor kombinlerinin havasını değiştiriyor. Tayt, sporcu atleti, dikişsiz tayt, askılı ve kollu sporcu t-shirt’ü olmak üzere geniş ürün skalasından oluşan koleksiyon, kullanıcıların zevkine göre farklı şekillerde kombinlenebiliyor. Dikkat çekici tül ve file detaylarıyla spor giyimin en şık halini gözler önüne seren tasarımlar, 2020 yılında farklı bir moda algısı yaratmaya geliyor.

Yeni İnci, sağlıklı ve kaliteli üretim anlayışıyla hazırladığı spor koleksiyonuyla kullanıcılarına keyif dolu spor deneyimi yaşatıyor. Mikro kumaştan üretilen ürünler toparlayıcı özelliği ile korse görevi görerek daha fit bir görüntü yaratıyor. Nefes alabilen kumaştan üretilen tasarımlar terin ciltten uzaklaşmasını sağlayarak, vücut ısısını ve nemi dengede tutuyor. Esnek ve yumuşak kumaş yapısıyla rahatlık sunan tasarımlar, spor esnasında özgürce hareket etme imkânı sağlıyor. Yeni İnci, sporu daha enerjik ve konforlu hale getiren koleksiyonuyla 2020’de spor giyime de damga vurmaya hazırlanıyor.

İnovatif ürünlerle ilklere imza atıyor

Kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliştirdiği ürünlerle yenilikçi çözümler üreten Yeni İnci, meme kanserine bağlı olarak göğsünü kaybeden ve estetik kaygılar yaşayan kadınlar için meme protezi üreten ilk Türk markası olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda üretim aşamasında olan ve manyetik dalgaları engelleyen yeni sütyeniyle meme kanserine yakalanma riskini azaltmayı hedefliyor. Ürünlerinin hammaddesinde hiçbir şekilde kanserojen madde içermediğini belirten marka, tüm ürünlerin azo testinden geçerek üretildiğinin de altını çiziyor.