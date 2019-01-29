Spiral Hakkında Sıkça Sorulanlar ve Cevapları

Spiral nedir?

Spiral; yumurtaların rahim içine yerleşmesini ve sperm ile döllense bile rahmin içindeki uygun koşulları bozarak döllenmiş yumurtanın buraya yerleşmesini engelleyen bir doğum kontrol yöntemidir. En yaygın doğum kontrol uygulamalarından biri olan spiralin nasıl takıldığına geçmeden önce, ne işe yaradığına ve kimlerin kullanabileceğine bir bakalım.

Yaklaşık 2-3 santimetre uzunluğunda olan spiral, T şeklinde olup metal veya plastikten üretilir. Hamileliğin oluşmasını engellemeyi sağlayan ise spirali saran bakır tellerdir. Spiraller rahim ağzının geçirgenliğini azaltırken, onu saran bakır teller o bölgeye ulaşan spermleri etkisiz hale getirir.

Kimlere spiral takılabilir?

Normal ve düzenli bir şekilde adet gören her kadına spiral taktırabilir. Peki kimler spiral takamaz? Spiral, rahme yerleştirildiği için rahim ile ilgili rahatsızlıkların olmaması önemli bir kriterdir. Bunun dışında;

Rahim anomalisi olan kişilerin,

Bakır alerjisi olanların,

Meme kanseri olan kişilerin,

Genitalenfeksiyonu olan kişilerin spiral kullanımı doğru kabul edilmez.

Spiral nasıl takılır?

Spiral, birçok kadın tarafından zor ve acılı bir işlem olarak görülse de, alında takma işlemi basittir. Spiral takmak isteyen kadının vajinasına metal veya plastik olan spekulum adında bir alet yerleştirilir. Tenekulum adı verilen bir alet ile rahim ağzı tutulur ve spiral rahmin içine yerleştirilir. Yaklaşık 1-5 dakika arası süren bu işlem, istenildiği zaman iptal edilerek spiral çıkarılabilir.

Spiralin yan etkisi var mıdır?

Spiralin bilinen çok fazla yan etkisi yoktur. Bazı kadınlarda spiral takıldıktan sonra hafif bir kasık ağrısı meydana gelebilir. Bu kasık ağrısı bir iki ay içerisinden kendiliğinden geçer. Bunun dışında takılan spiralin bakır olması adet kanamasını artırabilir. Hormonlu spiraller ise adet kanmasının azalmasına yol açabilir. Her ne kadar yaygın bir inanış olsa da spiral bel ağrısına ve kilo almaya yol açmaz.

Öte yandan spiralin takılması cerrahi bir işlemdir. Dolayısıyla işin ehli doktorlar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde çeşitli sorunlara yol açabilirler. En belirgin sorunlar spiralin takılması sırasında enfeksiyon kapma riskidir. Böyle bir durumda ilaç tedavisi uygulanır. Diğer bir risk spiralin rahmi delmesidir. Eğer takılan spiral rahmi deldiyse hastanın kanama durumuna göre bir tedavi şekli belirlenmeli, gerekirse cerrahi müdahale uygulanmalıdır.

Spiral takıldığında karşılaşılan bir diğer risk ise spiral varken hamile kalma durumunda dış gebelik riskinin artmasıdır. Her ne kadar çok etkili bir doğum kontrol yöntemi olsa da hamile kalma durumunda dış gebelik riski, spiral kullanmayanlara oranla yüksektir.

Spiral ne kadar süre kullanılabilir?

Spirallerin ömrü eğer bakır olan tercih edilmişse 10 yıl, hormonlu ise 3 yıl kadardır. Spiral taktırdıktan sonra takinini yapmak oldukça önemlidir. Düzenli olarak doktora gidilmeli, 6 ila 1 yıl arasında mutlaka muayene olunmalı, spiralin konumu ve doğru şekilde durduğu doktor tarafından onaylanmalıdır. Bunun için hem elle hem de ultrason ile kontroller yaptırılmalıdır.