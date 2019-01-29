Spiral Hakkında Sıkça Sorulanlar ve Cevapları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKadın Sağlığı Spiral Hakkında Sıkça Sorulanlar ve Cevapları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Spiral Hakkında Sıkça Sorulanlar ve Cevapları
Kadın Sağlığı

Spiral Hakkında Sıkça Sorulanlar ve Cevapları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spiral Hakkında Sıkça Sorulanlar ve Cevapları

"Spiral, en yaygın doğum kontrol araçlarından biri olarak biliniyor. Spiral hakkında merak edilen pek çok şey var. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali İhsan Yalçınoğlu konu hakkında merak edilenleri anlattı. "

Spiral nedir?

Spiral; yumurtaların rahim içine yerleşmesini ve sperm ile döllense bile rahmin içindeki uygun koşulları bozarak döllenmiş yumurtanın buraya yerleşmesini engelleyen bir doğum kontrol yöntemidir. En yaygın doğum kontrol uygulamalarından biri olan spiralin nasıl takıldığına geçmeden önce, ne işe yaradığına ve kimlerin kullanabileceğine bir bakalım. 

Yaklaşık 2-3 santimetre uzunluğunda olan spiral, T şeklinde olup metal veya plastikten üretilir. Hamileliğin oluşmasını engellemeyi sağlayan ise spirali saran bakır tellerdir. Spiraller rahim ağzının geçirgenliğini azaltırken, onu saran bakır teller o bölgeye ulaşan spermleri etkisiz hale getirir.

Kimlere spiral takılabilir?

Normal ve düzenli bir şekilde adet gören her kadına spiral taktırabilir. Peki kimler spiral takamaz? Spiral, rahme yerleştirildiği için rahim ile ilgili rahatsızlıkların olmaması önemli bir kriterdir. Bunun dışında;

Rahim anomalisi olan kişilerin, 

Bakır alerjisi olanların,

Meme kanseri olan kişilerin,

Genitalenfeksiyonu olan kişilerin spiral kullanımı doğru kabul edilmez.  

Spiral Hakkında Sıkça Sorulanlar ve Cevapları

Spiral nasıl takılır?

Spiral, birçok kadın tarafından zor ve acılı bir işlem olarak görülse de, alında takma işlemi basittir. Spiral takmak isteyen kadının vajinasına metal veya plastik olan spekulum adında bir alet yerleştirilir. Tenekulum adı verilen bir alet ile rahim ağzı tutulur ve spiral rahmin içine yerleştirilir. Yaklaşık 1-5 dakika arası süren bu işlem, istenildiği zaman iptal edilerek spiral çıkarılabilir.

Spiralin yan etkisi var mıdır?

Spiralin bilinen çok fazla yan etkisi yoktur. Bazı kadınlarda spiral takıldıktan sonra hafif bir kasık ağrısı meydana gelebilir. Bu kasık ağrısı bir iki ay içerisinden kendiliğinden geçer. Bunun dışında takılan spiralin bakır olması adet kanamasını artırabilir. Hormonlu spiraller ise adet kanmasının azalmasına yol açabilir. Her ne kadar yaygın bir inanış olsa da spiral bel ağrısına ve kilo almaya yol açmaz.

Spiral Hakkında Sıkça Sorulanlar ve Cevapları

Öte yandan spiralin takılması cerrahi bir işlemdir. Dolayısıyla işin ehli doktorlar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde çeşitli sorunlara yol açabilirler. En belirgin sorunlar spiralin takılması sırasında enfeksiyon kapma riskidir. Böyle bir durumda ilaç tedavisi uygulanır. Diğer bir risk spiralin rahmi delmesidir. Eğer takılan spiral rahmi deldiyse hastanın kanama durumuna göre bir tedavi şekli belirlenmeli, gerekirse cerrahi müdahale uygulanmalıdır.

Spiral takıldığında karşılaşılan bir diğer risk ise spiral varken hamile kalma durumunda dış gebelik riskinin artmasıdır. Her ne kadar çok etkili bir doğum kontrol yöntemi olsa da hamile kalma durumunda dış gebelik riski, spiral kullanmayanlara oranla yüksektir.

Spiral ne kadar süre kullanılabilir?

Spirallerin ömrü eğer bakır olan tercih edilmişse 10 yıl, hormonlu ise 3 yıl kadardır. Spiral taktırdıktan sonra takinini yapmak oldukça önemlidir. Düzenli olarak doktora gidilmeli, 6 ila 1 yıl arasında mutlaka muayene olunmalı, spiralin konumu ve doğru şekilde durduğu doktor tarafından onaylanmalıdır. Bunun için hem elle hem de ultrason ile kontroller yaptırılmalıdır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Bu Besinler Unutkanlığa İyi Geliyor
Konuşurken Sıklıkla 'Şey' Demek Alzheimer Belirtisi Olabilir!
'Polikistikover Sendromu Olan Kadınlarda Yaşam Tarzı Değişikliği Şart'
Diyetle Verilen Kiloyu Korumanın Şifreleri