Sosyal Medyadaki Fotoğraflarla 'Estetik' Tuzağına Dikkat

Estetik mağduru kişiler, haklarını adliyede arıyor. Biz de bilirkişi olarak görev yapıyoruz. Çok farklı vakalarla karşılaşıyoruz. Kendi alanı olmayıp da başka alanlarda ameliyat yapan hekimler, diş hekimleri, kuaförler bile estetik ameliyat yapıp, insanların yüzünü, göğüslerini bozuyor. Bu vakalar sonra eski hallerine dönmek için bize başvuruyorlar. Sonrasında orijinal dokularını bile elde edemiyoruz. Yanlış işlemler bazen ölümle bile sonuçlanabiliyor. Bu ameliyatları yapacak insanların ciddi eğitimden geçmesi gerekiyor. Aldıkları bir sertifika bu ameliyatları yapmak için yetersiz.

Ameliyatların dönüşü olmuyor

Sosyal medya bu anlamda insanların kötü kullandığı bir mecra. Buradaki reklamlarda hastaları 'Hollywood yanağı, Fransız askısı' gibi cazip benzetmelerle kandırıyorlar. Hastalar sosyal medyadaki fotoğraflara göre yer seçimi yapıyor. Oradaki fotoğrafların çoğu da photoshoplu. Sosyal medyadaki fotoğraflara bakılarak estetik olunmamalı. Bu ameliyatların maalesef dönüşü olmuyor. Estetik ameliyatlar dışarıdan bakıldığı zaman basit gibi görülüyor, aslında çok ciddi ameliyatlar. Ameliyatı yaparken 'O bölgenin damarlanması nasıl, bir komplikasyon gelişirse nasıl baş edilebilir?' gibi her şeyi düşünüyoruz. Plastik cerrahlar dışında bunun eğitimini alan doktor yok. Yanlış estetik uygulamaları sonucu bize en sık göz ve meme estetiği mağduru hastalar başvuruyor. Gözlerini, memelerini kaybetme noktasına gelebiliyorlar. Her hafta estetik mağduru 2-3 hasta bize başvuruyor.