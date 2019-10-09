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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Saç

Sonbaharda Perçemler Çok Trend

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Sonbaharda Perçemler Çok Trend

"Saç tasarımcısı Orhan Bademli, sonbahar mevsiminin saç trendlerini anlattı. "

Kendi ifadenize en uygun modellerde ısrarcı olun

Her mevsim farklı anlamlar ve duygularla yüklüdür. Hüzün ve ayrılık mevsimi olarak değerlendirilen sonbaharda doğanın renk değişimi nedeniyle yeni başlangıçlarla özdeşleştirilir. Kadınlarda mevsimlerin rengini ve hislerini giyimlerine ve saçlarına yansıtmak ister.

Kadınlar saçlarında yaratıcılıklarını ve farklı kişiliklerini yansıtmak, gösterişli modellerle dikkat çekmek istiyorlar. Her şeyden önce saç modeline dair seçim yaparken başkasında görüp beğendiğiniz modellerden ziyade katılacağınız organizasyonda kendi ifadenize en uygun modellerde ısrarcı olmanız doğru olacaktır.

Kısa saçlar ve perçemler tercih edilen modeller olacak

Her mevsim farklı renkler ve tarzlar barındırır. Önemli olan, siz hangi mevsimin insanısınız bunu bilmenizdir. Bu sonbaharda genel havaya bakacak olursak, perçemler trend olacak. Saçlarda kısa ve düz kesim tercih edilecek. Küt kesimlerde uçlara doğru katlı kesimler görmemiz de mümkün.

Bu sezon sıcak ve yoğun renkler kullanılacak. Aynı zamanda kısa ve düz kesimler tercih edilecek. Sonbaharda küt kesimlerde uçlara doğru katlı kesimler tercih edilirken, kadın tarzının tamamlayıcısı perçemler olacak.

Taze bir enerji için çalışan kadınlar atkuyruğu gibi toplu, temiz ve pürüzsüz modeller tercih ederken; küçük veya büyük örgülerle, yumuşak toplanmış ya da açık ve net saçlarla da karşılaşacağız.

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