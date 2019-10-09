Sonbaharda Perçemler Çok Trend
"Saç tasarımcısı Orhan Bademli, sonbahar mevsiminin saç trendlerini anlattı. "
Kendi ifadenize en uygun modellerde ısrarcı olun
Her mevsim farklı anlamlar ve duygularla yüklüdür. Hüzün ve ayrılık mevsimi olarak değerlendirilen sonbaharda doğanın renk değişimi nedeniyle yeni başlangıçlarla özdeşleştirilir. Kadınlarda mevsimlerin rengini ve hislerini giyimlerine ve saçlarına yansıtmak ister.
Kadınlar saçlarında yaratıcılıklarını ve farklı kişiliklerini yansıtmak, gösterişli modellerle dikkat çekmek istiyorlar. Her şeyden önce saç modeline dair seçim yaparken başkasında görüp beğendiğiniz modellerden ziyade katılacağınız organizasyonda kendi ifadenize en uygun modellerde ısrarcı olmanız doğru olacaktır.
Kısa saçlar ve perçemler tercih edilen modeller olacak
Her mevsim farklı renkler ve tarzlar barındırır. Önemli olan, siz hangi mevsimin insanısınız bunu bilmenizdir. Bu sonbaharda genel havaya bakacak olursak, perçemler trend olacak. Saçlarda kısa ve düz kesim tercih edilecek. Küt kesimlerde uçlara doğru katlı kesimler görmemiz de mümkün.
Bu sezon sıcak ve yoğun renkler kullanılacak. Aynı zamanda kısa ve düz kesimler tercih edilecek. Sonbaharda küt kesimlerde uçlara doğru katlı kesimler tercih edilirken, kadın tarzının tamamlayıcısı perçemler olacak.
Taze bir enerji için çalışan kadınlar atkuyruğu gibi toplu, temiz ve pürüzsüz modeller tercih ederken; küçük veya büyük örgülerle, yumuşak toplanmış ya da açık ve net saçlarla da karşılaşacağız.