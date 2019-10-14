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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKişisel Bakım Sonbaharda Cildinizi Parlak Günlerine Döndürün
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Kişisel Bakım

Sonbaharda Cildinizi Parlak Günlerine Döndürün

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Sonbaharda Cildinizi Parlak Günlerine Döndürün

"Sonbahar ile birlikte cildinizin de bakım zamanı geldi! Yazın uzun süre güneşe maruz kalan cildinizi, klinik uygulamalarla yenileyerek, eski parlak günlerine geri döndürebilmek için en doğru zamandasınız! Yaz aylarında güneşin etkisiyle parlaklığını ve diriliğini yitiren ciltlerin, Kök Hücre, Nem Aşısı, Mezoterapi uygulamaları ve çinko takviyeleri ile hızlı ve kalıcı bir şekilde onarılabileceğini vurgulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, sonbaharda cilt bakımı için uygulanabilecek yöntemleri anlattı."

Yazın güneşin etkisiyle oluşan lekelere karşı, cilt altına yapılan nem aşıları ve PRP’ler ile cilt bariyerinin güçlendirilerek, dermapen ve anti aging için yapılan lazer uygulamalarıyla da kalıcı iyileştirme sağlanabileceğine dikkat çeken Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, sonbaharda yapılabilecek uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Sadece yazın zararlı etkilerinden arındırmayın, 5 yıl öncesine geri döndürün!

Yazın güneşin ve aşırı nemin etkisiyle yıpranan ciltler için,  Dermaroller ve Hyaluronic Acid ikilisi, C vitamini, kolajen takviyeleri şart!  Vücudunuzdan alınan çok az miktardaki yağın, laboratuvar ortamında kök hücreden zengin sıvı haline getirilip cildinize uygulanması ile kendi hücrelerinizle yenilenebilirsiniz. Sonbaharda Kök Hücre tedavisi ile cildinizi sadece güneşin zarlı etkilerinden arındırmakla kalmaz, onu en az 5 yıl önceki parıltılı diri ve genç haline geri döndürebilirsiniz!

Mezoterapi ile yaşlanmayı geciktirin!

Mezoterapi yöntemiyle cildinizin daha genç, canlı, parlak görünmesini sağlarken onu cilt hasarlarından arındırabilirsiniz. Alın, göz çevresi, dudak kenarları, yanaklar, boyun, dekolte, sırt ve diz üstü bölgelerine uygulanan bu yöntemle; cildi canlandırmak, hücre metabolizmasını artırıp yaşlanmayı geciktirmek hedeflenir. Uygulamayı koruma amaçlı olarak yılda bir kez yaptırıp, sıvı kolajen takviyeleri ve doğru cilt bakım ürünleri ile kalıcılığını destekleyebilirsiniz.

Sadece 20 Dakikada Işıltılı ve Nemli Bir Cilt Garanti

Cildinize kaybettiği nemi ve esnekliği geri kazandırarak, onu pürüzsüz ve ışıltılı bir hale dönüştürmek için en etkili çözümlerden biri, kuşkusuz nem aşıları! Nem aşılarıyla, ameliyata gerek kalmadan sadece 20 dakikada, bebeksi bir cilde sahip olabilirsiniz. Uygulamanın sonuçları tek seansta hızlı bir şekilde alınabiliyor. Ciltteki değişim, uygulama yapıldıktan 1 ay sonrasına kadar devam ediyor. Ciltte yarattığı etki, ortalama bir yıl boyunca, yeni bir işlem yapmaya gerek kalmadan devam ediyor. Kalıcılık süresi, cilt tipine göre değişiklik gösteriyor.

Çinko takviyesi şart!

Çinko, cildimizin en çok ihtiyaç duyduğu kolajen üretiminde de önemli rol oynar. Kolajen, cildi sıkılaştırır, esneklik kazandırarak daha genç görünmesini sağlar. Çinkonun, yeni hücre yapımını hızlandırarak cildin yenilenmesini sağlayan ve akne oluşumunu engelleyen bir etkisi bulunur. Yanık ve ameliyat izlerini yok eder, cildin erken yaşlanmasını önler. Cilde parlaklık verir. Sonbaharda çinko takviyesi almayı unutmayın!

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