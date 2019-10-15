Sonbahar Depresyonunu Önlemek Elinizde

İlkbahar ve yaz aylarında güneş ışınlarından aldığımız mutluluk hormonu serotoninin sonbaharla birlikte yitirilmeye başlaması, uyku halini ve duygu bunalımını beraberinde getirebiliyor. Bu depresyon durumundan doğru beslenmeyle kurtulabilmek mümkün!

Karanlık Günler Karanlık Ruh Halini Getiriyor

Sonbahar depresyonu olarak tanımlanan duygu bunalımının; günlerin kısalması, bulutlu ve kapalı havaların artması ve dış mekan aktivitelerinin azalmasıyla başladığına dikkat çeken Dr. Aşkın Nasırcılar, “Bu mevsimde serotonin üretiminin azalmasıyla, uyku hormonu melatonin hormonun artması kişiyi yorgun, isteksiz ve karamsar bir duruma sürükleyebiliyor. Kişinin sosyal yaşamını oldukça olumsuz etkileyebilen bu durum tabii ki iş hayatında da verimsiz olmasına neden olabiliyor.” diye konuştu.

Mutluluk İçin Çikolata Şart Değil

Sonbahar depresyonunun en büyük nedeninin güneş ışınlarından alınamayan serotonin hormonu olduğunu ifade eden Aşkın Nasırcılar, “Güneşli günlerin azalmasıyla bu açığı kapatmak için de mutluluk hormonu serotonin taşıyan besinler tercih edilmelidir. Çikolatanın bu etkisi zaten toplumun büyük bir kısmı tarafından bilinmektedir. Ancak kilo kontrolü nedeni ile alternatif arayanlara yağ yakıcı özelliği ile bilinen acı biberi önerebiliriz. Yeşil biber, kırmızı pul biber gibi acı besinler de serotonin salgılanmasını sağlar. Bu dönemlerde, salatalarda yeşil bibere daha çok yer verebilir, yemeklerde pul biber kullanmaya özen gösterebilirsiniz.” dedi.

Omega 3 de Depresyonu Azaltıyor

Yapılan birçok bilimsel çalışmada Omega 3’ün ruh halini iyileştirmede etkili olduğunun görüldüğünü bildiren Dr. Nasırcılar, “Düzenli olarak Omega 3 tüketen kişilerin duygu bunalımı durumuyla çok az karşılaştığı sonucuna varılmıştır. Omega 3’ü en fazla barındıran yiyecek olan balık; haftada en az 2 defa tüketilmelidir. Balık tüketilemiyorsa balık yağı hapı da kullanılabilir. Ayrıca ceviz ve keten tohumu gibi besinlerde de Omega 3 mevcuttur.” şeklinde konuştu.

Mutluluk İçin, Muz

Sonbahar depresyonu gibi duygu bunalımının yaşandığı durumlarda meyve olarak muz tüketilebileceğine dikkat çeken Dr. Aşkın Nasırcılar, “Vücudumuz, muzun içerdiği bir protein olan triptofanı mutluluk hormonu serotonine çevirir. Bu nedenle muz yedikten sonra ruh halimiz düzelir, gevşeriz ve kendimizi mutlu hissederiz.” dedi.

Özetle, sonbahar aylarında yaşanan hava değişimleriyle birlikte karşımıza çıkan sonbahar depresyonundan doğru besinleri seçerek kurtulabilir ve mevsimin tadını çıkarabilirsiniz.