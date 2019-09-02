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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İyi Yaşam

Sonbahar Depresyonuna Karşı 'Acı' Reçete

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Sonbahar Depresyonuna Karşı 'Acı' Reçete

"Mevsimsel depresyonun doğru beslenmeyle tedavi edilebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Kurt, kırmızı pul biber gibi acı besinlerin mutluluk veren endorfin maddesinin salgılanmasını sağladığını belirtti."

Sonbahar ve kış aylarında günlerin kısalmasıyla birlikte birçok kişide mevsimsel depresyon eğilimi başlıyor. Her mevsim olduğu gibi sonbahar mevsiminde de bazı gıdalara dair farkındalıkların yüksek olması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Kurt, beslenmenin önemine dikkat çekerek önemli tüyolar verdi.

BESLENMENİZDE SEBZEYE YER VERİN

Her gün kalori sayımı yapamasak bile muhakkak ne kadar dengeli beslendiğimizin takibinde olmamız gerekiyor. Günlük diyetimizde mutlaka protein, karbonhidrat ve yağ içeren gıdaların hepsini dengeli şekilde tüketmeliyiz. Özellikle gripten korunmak için beslenmemizde sebzelere yer vermeliyiz. Günlük su tüketimimizi 2-3 litre (en az 7-8 bardak) olarak ayarlamalıyız. Fiziksel de aktiviteyi olabildiğince yüksek tutmamız gerekiyor.

PUL BİBER, MUZ VE YUMURTA TÜKETEBİLİRSİNİZ

Bilindiği gibi çikolatanın içeriğindeki serotonin ruh halini iyileştirir. Bunun yanında sivri yeşilbiber, kırmızı pul biber gibi acı besinleri tüketmek de mutluluk veren endorfin maddesinin salgılanmasını sağlar. Salatanıza, yemeğinize veya yoğurda pul biber ekleyerek tüketebilirsiniz. Sonbaharda depresyona karşı savaşmak adına yumurta, kivi, keten tohumu, badem, ceviz, muz, ananas, domates ve özelliklede balık gibi besinlere günlük olarak yer vermek büyük önem taşır.

Tam tahıllı ekmek çeşitlerini kullanın. Hastalıklardan korunmak için C vitamini açısından zengin beslenin. Beslenmenizde magnezyum açısından zengin olan muz, kabak çekirdeği, badem, ceviz, nohut ve mercimek gibi besinlere yer verin. Haftada 2 gün balık yiyerek Omega 3 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Günde bir kase yoğurt yemeyi de ihmal etmeyin. Süt ve peynir tüketin. Süt ürünleri kalsiyum içeriğiyle de depresyonu azaltmada etkilidir.

GRİBE KARŞI SOĞAN-SARIMSAK KALKANI

Sebze ve meyveler içerdikleri vitaminler yoluyla, özellikle de C vitaminleri ve güçlü antioksidan ile bağışıklığı güçlendirir. Örneğin; brokoli, lahana, kereviz, pazı, turp, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken ve bağışıklığı güçlendiren sebzelerdir. Çiğ ya da özellikle soğan ve sarımsağın da bağışıklığı güçlendirici ve antimikrobiyal etkileri olduğu için bu sebzeler birlikte pişirilerek tüketilmeleri önerilir.

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