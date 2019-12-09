Solaryum İle Her Mevsim Bronzluğun Keyfini Yaşayın!

Üstelik solaryumun faydaları da bulunuyor. Solaryum beynimizdeki fiziksel oluşumları düzenliyor ve kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor. Vücuttaki D vitamini ise güneş ve solaryum ışığı ile alıyoruz. Cildimizdeki sivilcelere de iyi geldiği biliniyor. Bu kış mevsiminde de bronz teniniz ile güzelliğinizi koruyun.

Bu bir ilandır.

İstanbul’un her iki yakasında da bulunan merkezlerde kısa süreli solaryum seansları ile istediğiniz bronzluğa kavuşabilirsiniz.

Pürüzsüz ve bronz bir cilde sahip olabilmek cazibeli bir güzelliğin temel kurallarından birini oluşturuyor. Trend yaratan bir marka olma yolunda ilerleyen SaloonS’ta siz de kendinizi yenileyebilirsiniz. Deneyimli ve uzman personelleri ile güvenilir güzellik hizmetlerinin tek adresi SaloonS sizi bekliyor.

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Yaz bitse bile üzülmeyin! Bu kış bronz teninizle vedalaşmanıza gerek yok! Sunbox’un size özel solaryum paketleriyle bronzluğunuzdan ödün vermeyeceksiniz.

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