Soğuk Havaların Kurtarıcısı Şık Botlar ve Çizmeler

Shoes&More’un kış koleksiyonunda bu sezon bot ve çizme alternatiflerinde her tarza ve stile uyan modeller var. Sezon gözdesi animal print desen pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. Ofis sitiline olduğu kadar davetlere de uyum sağlayan bu modellerde yeşil, kahve tonları mevsim renkleriyle bütünleşiyor.

Bu kış çizmeler bacağı saran zarif modellerde olduğu kadar militer bot modellerinde de dizlere kadar uzanıyor. Metalik detayların yanı sıra rugan, deri ve farklı desenleri de bir arada kullanan bot ve çizmelerle bu sezon hem rahat hem de şık olmak mümkün.

Sokak stilinin favorisi olan maskulen modeller ise bu sezon kovboy çizmelerinde ve kombat modeller de göze çarpıyor.