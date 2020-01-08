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Alışveriş

Soğuk Havaların Kurtarıcısı Şık Botlar ve Çizmeler

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Soğuk Havaların Kurtarıcısı Şık Botlar ve Çizmeler

"Shoes&More kış serüvenlerine eşlik ediyor. Bu kışa damgasını vuran animal print, leopar modeller özel renk ve dokularla karşımıza çıkıyor. Kombat ve kovboy modeller, zarif olduğu kadar rahatlık da sunan topuklu botlar ve boy boy çizmeler bu kış her ortama eşlik ediyor! "

Shoes&More’un kış koleksiyonunda bu sezon bot ve çizme alternatiflerinde her tarza ve stile uyan modeller var. Sezon gözdesi animal print desen pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. Ofis sitiline olduğu kadar davetlere de uyum sağlayan bu modellerde yeşil, kahve tonları mevsim renkleriyle bütünleşiyor.

Soğuk Havaların Kurtarıcısı Şık Botlar ve Çizmeler

Bu kış çizmeler bacağı saran zarif modellerde olduğu kadar militer bot modellerinde de dizlere kadar uzanıyor. Metalik detayların yanı sıra rugan, deri ve farklı desenleri de bir arada kullanan bot ve çizmelerle bu sezon hem rahat hem de şık olmak mümkün.

Sokak stilinin favorisi olan maskulen modeller ise bu sezon kovboy çizmelerinde ve kombat modeller de göze çarpıyor.

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