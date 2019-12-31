Soğuk Havalarda Egzama İle Nasıl Başa Çıkılır?

Soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde cilt için tehlike çanları çalıyor. Soğuk hava koşullarına maruz kalma deri kuruluğu, egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarını alevlendiriyor. Ciltteki pullanma, sertleşme, kızarıklık ve çatlakların her biri farklı bir hastalığın belirtisi olabiliyor ve mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Egzamanın pek çok farklı çeşidi olmasının yanı sıra bu hastalık sıklıkla sedefle ve diğer deri hastalıklarıyla karıştırılabilir. Tedavi için bir uzmanın doğru teşhis koyması ilk kuraldır.

Bazen kaşıntı eşlik edebilir

Deri kuruluğu en sık yüzde, ellerde ve bacaklarda görülmekle birlikte kaşıntı ve deride pul pul dökülme görülür. Egzama çeşitli tipleri olan bir hastalık olup genellikle deride kuruluk, sertleşme ve çatlamalarla ilk belirtilerini verir. Bazen çok kaşıntılı durumlarda sulanma başlayabilir ve kabuklu yaralar haline dönüşebilir. Sedef hastalığı ise vücudun herhangi bir yerinde kalın kabuklu, kırmızı zemini olan lezyonlarla karakterize olan kronik bir hastalıktır. Bazen kaşıntı eşlik edebilir.

Nemlendiriciyi dermatoloğa sorun

Bazen klinik muayene ile teşhisin koyulamadığı durumlarda deri biyopsisi ile tanıyı doğrulamak gerekebilir. Tedavide pullanmayı azaltmak ve deriyi yumuşatmak için nemlendirici krem ve losyonlar kullanılmalıdır. Egzama ve sedef hastalığı gibi hastalıklarda kortizonlu kremler sıklıkla kullanılır. Kalın kabuklu durumlarda içeriğinde bazı asitlerin olduğu ilaçlar kabukların temizlenmesinde faydalı olabilir. Ilık duş almak ve bol su içmek pullanmayı azaltmada yardımcı olur. Bunun yanı sıra ellerde egzama varsa kış aylarında soğuktan korunmak için eldiven takın. Kozmetik ürünleri dermatoloji uzmanın tavsiyesine uygun olarak seçin.

Kimler risk altında?

Özellikle temizlik, gıda, güzellik ve inşaat sektöründe çalışanlarda egzama sık görülüyor. Bunun yanı sıra kuaförler, ev hanımları ve strese maruz kalanlar da riskli grupta yer alıyor. Dezenfektan deterjanlarla fazla temas edenlerde tahriş ve kuruluk oluşur. Bu da el egzamasına yol açar. Alkali maddeler, ıslak mendiller, boyalar ve çözücülerle temas edenler hastalık gelişmeden bir uzmana danışarak önlem almalı.