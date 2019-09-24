Skagen ile Rengini Yansıt
"Skagen’in renklerin gücünü yansıtan beğenilen koleksiyonu Aaren Kulor, yeni renklerle zenginleşmeye devam ediyor. Yeşil renkteki yeni model, sportif şıklığı ve enerjik tasarımıyla herkesi içindeki rengi yansıtmaya çağırıyor."
Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat ayrıcalığıyla saat tutkunlarıyla buluşan Skagen Aaren Kulor koleksiyonuna yeni eklenen yeşil model, renklerin gücünü ortaya koyuyor. Yeşilin dingin ama bir o kadar da enerji dolu ruhunu yansıtan model,ilhamını Kopenhag’ın tarihi liman evleri gibi Danimarka’nın renkli mekanlarından ve insanlarından alıyor. Beyaz dokunuşların yapıldığı yuvarlak kadranı ve silikon kayışıyla sportif şıklığın yansıması olan Skagen, zamana renk katıyor.