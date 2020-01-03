Sivilceleri Yok Eden Kaolin Kili Maskesi

KAOLİN KİLİ MASKESİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kaolin kili

5 damla çay ağacı yağı

Hazırlanışı:

Bir kaseye kaolin kili ve çay ağacı yağı ekleyin. Sürülebilir bir kıvam alana kadar karıştırın. Temiz cildinize uygulayın ve 15 dakika kadar bekledikten sonra durulayın. Haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

Kaolin kili maskesinin faydaları

Kaolin kili, gözeneklerin temizlenmesine, sebum üretiminin dengelenmesine yardımcı olur. Çay ağacı yağı ise iyi bilinen bir anti-akne bileşenidir. Anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir.