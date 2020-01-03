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GeriGüzellik Reçeteleri Sivilceleri Yok Eden Kaolin Kili Maskesi
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Sivilceleri Yok Eden Kaolin Kili Maskesi
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Sivilceleri Yok Eden Kaolin Kili Maskesi

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Sivilceleri Yok Eden Kaolin Kili Maskesi

"Sivilce ve akneler çoğunlukla tıkanmış gözeneklerin ve fazla yağ üretiminin bir sonucudur. Düzenli beslenmek ve cildi temizlemek sivilcelerden korunmanın temel kuralı. Var olan sivilceleriniz için ise aşağıda vereceğimiz maske tarifini deneyebilirsiniz."

KAOLİN KİLİ MASKESİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kaolin kili

5 damla çay ağacı yağı

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KOLAJEN ÜRETİMİNİ ARTTIRAN 9 MUHTEŞEM BESİN İÇİN TIKLAYIN
KOLAJEN ÜRETİMİNİ ARTTIRAN 9 MUHTEŞEM BESİN İÇİN TIKLAYIN

Hazırlanışı:

Bir kaseye kaolin kili ve çay ağacı yağı ekleyin. Sürülebilir bir kıvam alana kadar karıştırın. Temiz cildinize uygulayın ve 15 dakika kadar bekledikten sonra durulayın. Haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

Kaolin kili maskesinin faydaları

Kaolin kili, gözeneklerin temizlenmesine, sebum üretiminin dengelenmesine yardımcı olur. Çay ağacı yağı ise iyi bilinen bir anti-akne bileşenidir. Anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir.

Cilt besleyici ballı sabun tarifi"Sabunlarla cilt bakımı yapılmaz" da nereden çıktı? Eğer sabununuz ev yapımı ise ve gerekli malzemeleri içeriyorsa cilt bakımınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Tıpkı aşağıda vereceğimiz cilt besleyici ballı sabunda olduğu gibi!Daha fazlası için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın:
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