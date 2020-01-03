Sivilceleri Yok Eden Kaolin Kili Maskesi
"Sivilce ve akneler çoğunlukla tıkanmış gözeneklerin ve fazla yağ üretiminin bir sonucudur. Düzenli beslenmek ve cildi temizlemek sivilcelerden korunmanın temel kuralı. Var olan sivilceleriniz için ise aşağıda vereceğimiz maske tarifini deneyebilirsiniz."
KAOLİN KİLİ MASKESİ
Malzemeler:
2 yemek kaşığı kaolin kili
5 damla çay ağacı yağı
Hazırlanışı:
Bir kaseye kaolin kili ve çay ağacı yağı ekleyin. Sürülebilir bir kıvam alana kadar karıştırın. Temiz cildinize uygulayın ve 15 dakika kadar bekledikten sonra durulayın. Haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.
Kaolin kili maskesinin faydaları
Kaolin kili, gözeneklerin temizlenmesine, sebum üretiminin dengelenmesine yardımcı olur. Çay ağacı yağı ise iyi bilinen bir anti-akne bileşenidir. Anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir.