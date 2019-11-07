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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Sivilcelere Birebir: Ev Yapımı Kömür Maskesi Tarifi

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Sivilcelere Birebir: Ev Yapımı Kömür Maskesi Tarifi

"Aktif kömürün cilde iyi geldiğini biliyor musunuz? Sivilceleri ve yara izlerini geçiren, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kömür maskesi tarifini aşağıya bırakıyoruz. "

Kömür bazlı maskeler sivilce ve yara izlerinden kurtulmanın en iyi yollarından biridir. Aktif kömür mıknatıs gibi çalışır, akne ve siyah noktalara neden olan aşırı yağı ve diğer yabancı maddeleri emer. Aktif kömürün diğer bir faydası, daha az kurumaları ve benzol peroksit gibi akne karşıtı bileşenler gibi yanma hissi vermemeleridir. Ayrıca cildi detoksifiye eder ve parlak bir görünüm verir.

Tarifini verdiğimiz maskeyi hazırlarken Hindistan cevizi kabuğu gibi doğal kaynak bazlı bir aktif kömür kullanın. 

Sivilcelere Birebir: Ev Yapımı Kömür Maskesi Tarifi

KÖMÜR MASKESİ TARİFİ

Malzemeler:

3 çay kaşığı Hint kili

5 çay kaşığı kömür tozu

3 çay kaşığı elma sirkesi

2 çay kaşığı su

Hazırlanışı:

Hint kili, kömür tozu ve elma sirkesini cam kaseye yerleştirin. Suyu da dökün ve kremsi bir macun oluşturmak üzere tüm malzemeleri karıştırın. Karışımın çok kuru olduğunu düşünüyorsanız, istediğiniz tutarlılığa ulaşana kadar birkaç damla daha su ekleyin.

Yüzünüzü yıkayın ve kurulayın. Maskeyi tabaka halinde yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15 dakika bekleyin ve ılık su ile yıkayın.

Not: Bu maskeyi hazırlarken metal bir kaşık ve metal kap kullanmayın. Çünkü metal, kil ve kömürün bazı yararlarını azaltabilir. 

Kalan karışımı kapaklı bir kutuda saklayabilir, daha sonra birkaç damla su ekleyerek yeniden kullanabilirsiniz.

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